Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đội 389 tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, Phòng Cảnh sát môi trường, Đội QLTT số 3, Đội QLTT số 6 cùng cơ quan Thú y phối hợp khám phương tiện xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát: 12H-003.99 tại thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trong thùng kín của xe ô tô có cất giấu các loại hàng hóa là sản phẩm trâu thịt đông lạnh các loại được đựng trong 522 thùng carton có tổng trọng lượng 9.932 kg. Toàn bộ số hàng hóa này trên bao bì không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, không có tài liệu kèm theo hoặc bất cứ thông tin nào khác được thể hiện trên bao bì.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt trâu không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm khám, ông Đỗ Văn T. sinh năm 1992 có địa chỉ tại thôn Trại Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là người trực tiếp điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa được vận chuyển trên xe.

Ông Đặng Văn Ngọc - Cục trưởng Cục QLTT Lạng Sơn cho biết "Lạng Sơn là điểm thu hút du khách thập phương tham gia các lễ hội đầu năm do vậy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm trong thời gian gần đây gia tăng, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn liên tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Thực tế nếu để số hàng hóa này được đưa ra lưu thông trên thị trường thì thực sự rất nguy hiểm…".

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đang được Đội QLTT số 6 tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Văn Lâm kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh, phát hiện 1,6 tấn da trâu tươi đang bốc mùi hôi.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 15.500.000 đồng đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng 1,6 tấn da trâu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thú y nêu trên.

Mới đây, ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 332 về Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới", Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Theo Sức khỏe & Đời sống