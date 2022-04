Phát hiện thêm 1 loại chất cấm trong cà phê giảm cân khiến một phụ nữ suýt tử vong

Dù đơn vị sản xuất cho rằng bị "trộm long, tráo phụng" song kết quả kiểm tra cho thấy cà phê Hoàng Gia có tới 2 loại chất cấm

Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo về sản phẩm cà phê Hoàng Gia có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.

Cụ thể, sau thông tin một phụ nữ suýt tử vong sau khi uống cà phê giảm cân Hoàng Gia, Cục An toàn thực phẩm đã có đoàn kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ: Khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; địa chỉ cũ: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình).

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia đối với mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia (số lô: 06.2022, NSX: 17/01/2022, HSD: 16/01/2025) do đoàn kiểm tra lấy đã dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein.

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn ngày 12/4/2022 yêu cầu Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma (tên cũ Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) phải thu hồi sản phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một phụ nữ sau khi uống cà phê giảm cân Hoàng Gia 4 ngày đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tổn thương não. Kết quả do bệnh viện mang đi kiểm định xác định sản phẩm này có chứa chất cấm Sibutramin.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được công bố, phía Công ty Hoàng Gia Phát đã có thông báo có tình trạng làm giả, làm nhái sản phẩm cà phê giảm cân của đơn vị này. Thậm chí, đơn vị này còn cho rằng, sản phẩm bị "trộm long, tráo phụng" gây ra hoang mang cho người tiêu dùng.

Theo Phụ nữ TPHCM