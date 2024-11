Khoảng 12h ngày 21/11, trong lúc thu gom xe đẩy, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhân viên đội xe đẩy (Trung tâm khai thác ga Nội Bài) phát hiện chiếc túi xách trên xe đẩy tại khu vực sảnh công cộng nhà ga hành khách T2.

Xác định đây là tài sản hành khách bỏ quên, chị Nguyệt đã nhanh chóng báo cho nhân viên an ninh hàng không Nội Bài. Lực lượng An ninh cơ động Nội Bài ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ đã kiểm tra trực quan, kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh đối với chiếc túi xách và lập biên bản bàn giao về Đội An ninh cơ động.

Chiếc túi cùng nhiều loại tiền trị giá hơn 88 triệu đồng bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Quốc Dũng

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi xách có chứa 1.500 USD, tiền Đài Loan và VNĐ… với tổng trị giá hơn 88 triệu đồng. Tuy nhiên, trong túi này không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Sân bay Nội Bài đã phát đi thông báo truy tìm chủ nhân chiếc túi.

Đến 15h cùng ngày, Công an cửa khẩu Nội Bài đã liên hệ với an ninh sân bay trao đổi về việc một nam hành khách khách Đài Loan đề nghị hỗ trợ tìm túi tiền bỏ quên.

Bước đầu lực lượng an ninh sân bay Nội Bài xác định thông tin trùng khớp với chiếc túi mà chị Nguyệt nhặt được.

Tại đây, vị khách mô tả đúng hình dạng chiếc túi, từng loại và mệnh giá tiền ở bên trong. Sau khi xác định chính xác chủ nhân chiếc túi, lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao lại tài sản cho hành khách.