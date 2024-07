Ngày 12/7, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì buổi tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, trong 50 năm qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực TT&TT. Ông Ito Naoki hi vọng Việt Nam và Nhật Bản sẽ cụ thể hóa mối quan hệ mới “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực TT&TT là một trong những điều cốt lõi để tăng cường hợp tác giữa hai nước. Theo Đại sứ, nhiều doanh nghiệp CNTT Nhật Bản đang quan tâm đến các hoạt động đầu tư và thương mại tại Việt Nam, như trang thiết bị 5G, trung tâm dữ liệu và cáp quang biển.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn ngài Đại sứ Ito Naoki và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc kết nối, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp hai nước hợp tác về xây dựng chính sách, chiến lược, hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông, công nghiệp ICT, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực số.

Đồng thời thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, cũng như các cơ chế, chính sách liên quan đến 5G, an toàn, an ninh mạng, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam chú trọng đến trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nói trên. Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) – công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẵn sàng tham gia các tổ chức quốc tế về AI.

Người đứng đầu Bộ TT&TT chia sẻ thêm, năm 2024, các nhà mạng Việt Nam đang tập trung mạnh mẽ cho công nghệ 5G và doanh nghiệp Việt Nam cũng đang hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là về OpenRAN. Hai nước có thể tăng cường hợp tác về phát triển 5G cũng như công nghệ 6G sắp tới.

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại trụ sở Bộ TT&TT sáng ngày 12/7. Ảnh: Hoàng Hà

Về vấn đề an toàn, an ninh mạng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất Nhật Bản tăng cường hỗ trợ ngân sách cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác; Đưa các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng của Nhật Bản sang Việt Nam và ngược lại. Về lĩnh vực kinh tế số, hàng năm, Bộ TT&TT có thể cùng Đại sứ quán tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam – Nhật Bản. Các trường đại học về công nghệ số hai nước nên tăng cường hợp tác, đặc biệt trong đào tạo trực tuyến, trao đổi sinh viên.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng hi vọng, trong nhiệm kỳ của ngài Đại sứ, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực CNTT và truyền thông có sự phát triển mạnh mẽ.