Thời gian gần đây, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng công an Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông và đã triệu tập các trường hợp nói trên, lập biên bản xử phạt hành chính.

Thời điểm này, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng loạt ra quân, trong đó lực lượng CSGT công an cấp huyện, thị xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để giám sát, thu thập thông tin, hình ảnh về việc vi phạm trật tự ATGT.

Lực lượng công an xã sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng CSGT công an cấp huyện, phạt nguội đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông, thông qua hệ thống camera an ninh của xã. Ngoài ra, lực lượng công an xã sẽ lập kế hoạch tổ chức tuần tra xử lý người vi phạm luật ATGT trên địa bàn.

Hình ảnh 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm được camera an ninh ở thị trấn Thạch Hà ghi lại. Ảnh: CACC

Đại úy Trần Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trước khi tiến hành xử phạt, thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu qua mô hình “Zalo kết nối bình yên” đã được phủ sóng đến tận các thôn, xóm, và trên các Fanpage Facebook của lực lượng công an cơ sở, đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về chủ trương để toàn thể nhân dân được biết và chấp hành.

Ngoài việc tuyên truyền, khuyến cáo mọi người chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, lực lượng công an cũng khuyến khích người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể gửi video, hình ảnh qua Fanpage của lực lượng công an cơ sở hoặc qua “Zalo kết nối bình yên” để phối hợp xử lý nghiêm.

Mới đây, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh và mô hình "Zalo kết nối bình yên", Đội CSGT-TT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Thạch Đài đã phát hiện 2 trường hợp là anh Trương Quang N. (SN 1977, trú xã Thạch Đài) điều khiển xe máy BKS 38H5 - 7677 không đội mũ bảo hiểm và chở theo anh Lê Đình S. không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên địa bàn. Hai người này đã bị công an triệu tập lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính.

Thông qua camera an ninh, Đội CSGT - TT Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Đài lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp. Ảnh: CACC

Tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, qua rà soát camera an ninh sáng 21/2, công an thị xã này phát hiện 2 trường hợp điều khiển phương tiện mô tô không đội mũ bảo hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

Với hình ảnh camera ghi lại, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triệu tập, xử lý theo quy định. Những người vi phạm thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Liên quan tới việc phạt nguội hành vi vi phạm trật tự ATGT được camera giám sát an ninh ghi lại, ngày 21/2, Đội CSGT – TT Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống camera an ninh bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Ảnh: CACC

Đại úy Hoàng Tùng Lâm, Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Can Lộc cho biết, trước khi ra quyết định xử phạt, cả 3 người này được lực lượng chức năng cho xem lại hành vi vi phạm trật tự ATGT được hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn xã ghi lại. Trước các video, hình ảnh đã ghi lại, cả 3 trường hợp thừa nhận sai phạm, chấp nhận bị xử phạt và cam kết không tái phạm.

Trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục việc tăng cường phạt nguội đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGT, vi phạm về môi trường cũng như các hành vi khác thông qua hệ thống camera giám sát và mô hình “Zalo kết nối bình yên”.