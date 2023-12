{"article":{"id":"2223365","title":"Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<p>Sáng 5/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể và Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.</p>

<p>Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu là đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành và địa phương của ba nước, đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) và Hàn Quốc (KOICA).</p>

<div itemprop=\"articleBody\">

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1102.webp?width=768&s=KFRRCq95T3MjAfjCRLZ74A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1102.webp?width=1024&s=KGRDRn25J4jNXi1fpVivAQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1102.webp?width=0&s=64iqjzZaFAsMpPeE5QpUqA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1102.webp?width=768&s=KFRRCq95T3MjAfjCRLZ74A\" alt=\"Quang cảnh phiên toàn thể thứ nhất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1102.webp?width=260&s=JvCi6ipSCdMVGI9WbGBTSQ\"></picture>

<figcaption>Quang cảnh phiên toàn thể thứ nhất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)</figcaption>

</figure>

<p>Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị.</p>

<div data-source=\"related-news\">

<article>

<p>Quốc hội ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất với mục tiêu cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.</p>

</article>

</div>

<p>Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đã nâng hợp tác lên cấp Chủ tịch của ba Quốc hội; đánh giá cao việc ba Quốc hội tiếp tục hợp tác toàn diện, hỗ trợ các chính phủ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh-xã hội tại khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV-DTA) nói riêng và ba nước nói chung.</p>

<p>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp và sâu sắc, tác động đến an ninh và phát triển ba nước, hội nghị thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác Quốc hội ba nước, đóng góp tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, nhất là khu vực CLV-DTA, thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, tiến tới xây dựng CLV-DTA thành khu vực phát triển tiêu biểu của khu vực.</p>

<p>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.</p>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1103.webp?width=768&s=ZUvIGnVp4BVYABiInWVd-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1103.webp?width=1024&s=WuWoU0VSQW4QfbNpp92awg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1103.webp?width=0&s=3pvD1w2cz7DkE6GGHtDS7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1103.webp?width=768&s=ZUvIGnVp4BVYABiInWVd-w\" alt=\"ttxvn-0512-clv-1-8777.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1103.webp?width=260&s=uoFm9QIwxEaNg8dYkUGMoA\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác Quốc hội ba nước.</p>

<p>Trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngày càng nhiều thách thức đan xen cơ hội, trên cơ sở những thành tựu trong hợp tác giữa Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam trong những thập kỷ qua, Quốc hội ba nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết Campuchia-Lào-Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế-văn hóa-xã hội.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ ba nước đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, kinh tế-văn hóa-xã hội, môi trường-biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng, nhất là tạo điều kiện cho khu vực Tam giác Phát triển CLV tăng trưởng.</p>

<p>Với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam,” Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng các đại biểu sẽ trao đổi các cách tiếp cận sáng tạo, đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác kênh Quốc hội, cả cấp trung ương và địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế-thương mại, bảo vệ môi trường, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hoàn thành phân giới cắm mốc, tìm kiếm bộ đội mất tích, ổn định an ninh-xã hội của ba nước nói chung và các địa phương tại khu vực CLV- DTA.</p>

<p>Tại Phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam chia sẻ đánh giá việc thành lập Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước CLV.</p>

<p>Ba Chủ tịch Quốc hội khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước, qua đó vun đắp tình hữu nghị đoàn kết, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của ba nước.</p>

<p>Đặc biệt, ba Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong ứng phó các thách thức toàn cầu, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận, dự án chung vì lợi ích chung của người dân trong khu vực CLV-DTA nói riêng và ba nước nói chung.</p>

<p>Hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào, đại diện Ủy ban Điều phối chung khu vực CLV-DTA báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác Phát triển CLV giai đoạn 2010-2020, cũng như xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030 và Kế hoạch Phát triển Du lịch khu vực Tam giác Phát triển CLV giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.</p>

<p>Đại diện Quốc hội Campuchia cũng báo cáo kết quả chuyến giám sát của Quốc hội ba nước tại các địa phương khu vực CLV-DTA tháng 9/2023.</p>

<p>Trong phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó và tin cậy chính trị giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam là di sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của ba nước.</p>

<p>Việt Nam luôn coi trọng và coi đây là nhiệm vụ chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV là mốc son quan trọng trong lịch sử hợp tác giữa ba Quốc hội, đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất, là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba Đảng tháng 9/2021.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác giữa ba Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam.</p>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1104.webp?width=768&s=R-vQBEUs99NDgSZgswegMw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1104.webp?width=1024&s=be9KHzm4sp3Kzb9YQPL1Ew\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1104.webp?width=0&s=LHeEZGP6Dp6NHJqzotKGyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1104.webp?width=768&s=R-vQBEUs99NDgSZgswegMw\" alt=\"ttxvn-0512-vuong-dinh-hue-5275.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1104.webp?width=260&s=AwEbtDrFH_YDhVwcwe8pIQ\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)</figcaption>

</figure>

<p>Về chính trị-đối ngoại, Quốc hội ba nước tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp, gia tăng giá trị chiến lược của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Campuchia-Lào-Việt Nam.</p>

<p>Ba cơ quan lập pháp tăng cường hợp tác trong hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách pháp luật hỗ trợ các chính phủ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại các cơ chế hợp tác nghị viện IPU, APPF, AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong.</p>

<p>Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Quốc hội ba nước tiếp tục giám sát triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký, đàm phán để ký văn kiện mới tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thuận lợi trong hợp tác giữa song phương cũng như giữa ba nước nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường bổ trợ, kết nối giữa ba nền kinh tế CLV; chú trọng các cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực CLV-DTA.</p>

<p>Về văn hóa-xã hội, Quốc hội ba nước phối hợp, giám sát việc tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, xúc tiến mô hình “3 quốc gia - 1 điểm đến,” thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ba nước về quan hệ hữu nghị Campuchia-Lào-Việt Nam.</p>

<p>Đặc biệt, ba Quốc hội chú trọng đề nghị các chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt, Campuchia, Lào sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước.</p>

<p>Về môi trường và biến đổi khí hậu, ba Quốc hội tăng cường phối hợp, trao đổi về thông qua các luật và hợp tác với các đối tác liên quan đến môi trường, tài nguyên nước, nhất là quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mekong vì lợi ích chung và mỗi quốc gia ven sông.</p>

<p>Quốc hội ba nước khuyến khích các chính phủ và các bên liên quan thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu. Về quốc phòng, an ninh, Quốc hội ba nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau để bảo đảm giữ vững ổn định, trật tự, an ninh ở mỗi nước, không để cho bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này chống nước kia.</p>

<p>Cơ quan lập pháp ba nước tạo điều kiện thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa các nước.</p>

<p>Chia sẻ tại hội nghị, đại diện của WB, UNDP, ADB, JICA và KOICA đánh giá cao hợp tác Quốc hội giữa ba nước CLV, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương khu vực CLV-DTA, từ đó lan tỏa kết nối ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.</p>

<p>Các thể chế tài chính quốc tế và cơ quan hợp tác của Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam phát triển bền vững, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.</p>

<p>Ngay trước Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.</p>

<p>Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh quan hệ ba nước ở cả ba cơ chế - Người đứng đầu ba Đảng, ba Thủ tướng và ba Chủ tịch Quốc hội - như kiềng 3 chân, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó giữa ba nước để đem lại lợi ích cho nhân dân ba nước, đặc biệt là người dân trong khu vực CLV-DTA.</p>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1105.webp?width=768&s=6BgZMOtiuvSXN9wSHAecvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1105.webp?width=1024&s=njVV8_2j6KFzNet3v-5VMg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1105.webp?width=0&s=JGAR8Jmhs5RH_me0s47DXA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1105.webp?width=768&s=6BgZMOtiuvSXN9wSHAecvw\" alt=\"ttxvn-0512-clv-2-6811.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1105.webp?width=260&s=Q9jQMtiyhYsVTqhdHa80Ow\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)</figcaption>

</figure>

<p>Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đánh giá cao Lào là nước đầu tiên đăng cai Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, là cơ hội quan trọng để lãnh đạo ba Quốc hội gặp nhau, tạo hiểu biết, gắn bó giữa ba Quốc hội, cùng kề vai sát cánh vượt qua khó khăn, thách thức đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của hội nghị đặc biệt diễn ra đúng dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào; chúc mừng những thành tựu Lào đạt được thời gian qua, đánh giá cao chủ đề nước chủ nhà lựa chọn cũng như công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội nghị là mốc son quan trọng hiện thực hoá thoả thuận Người đứng đầu ba Đảng, tạo thêm cơ chế cấp cao mới, tạo thế kiềng ba chân, góp phần đem lại phồn vinh cho người dân ba nước, cùng các nước ASEAN bảo đảm hoà bình, ổn định và thịnh vượng.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng kết quả hội nghị lần này sẽ là cơ sở tốt để Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp theo. Hai Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Việt Nam khẳng định sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch AIPA 2024.</p>

<p><em>Theo TTXVN</em></p>

</div>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-2223365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1100.webp","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phien-toan-the-thu-nhat-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-1101.webp","updatedDate":"2023-12-05T18:05:43","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223356","title":"Danh sách 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm","description":"Chiều 5/12, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông thông qua danh sách 28 cán bộ chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-sach-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-2223356.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/danh-sach-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-1096.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223129","title":"Bí thư Hà Nội đề nghị đại biểu công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh","description":"Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-thu-ha-noi-de-nghi-dai-bieu-cong-tam-trong-lay-phieu-tin-nhiem-28-chuc-danh-2223129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bi-thu-ha-noi-de-nghi-dai-bieu-cong-tam-trong-lay-phieu-tin-nhiem-28-chuc-danh-677.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223141","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5","description":"Ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-2223141.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:33:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223020","title":"Việt Nam sơ tán 338 công dân từ vùng chiến sự ở Myanmar về nước","description":"338 người Việt, gồm cả trẻ sơ sinh, bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh ở miền bắc Myanmar đã được sơ tán về đến Việt Nam. Toàn bộ chi phí do Chính phủ Việt Nam chi trả.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-so-tan-338-cong-dan-tu-vung-chien-su-o-myanmar-ve-nuoc-2223020.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/viet-nam-so-tan-338-cong-dan-tu-vung-chien-su-o-myanmar-ve-nuoc-133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:35:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222828","title":"Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0","description":"Bằng cách tăng cường năng lực, cải cách thể chế, tiếp tục khai thác các cơ hội của toàn nền kinh tế và đảm bảo sự phối hợp liên ngành, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi năng lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-2222828.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1789.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222934","title":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào","description":"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh thời gian tới Lào và Việt Nam tiếp tục nỗ lực, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, xứng tầm với quan hệ chính trị.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-2222934.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-1718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:03:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222852","title":"Thu hút các nguồn lực mới từ chuyến công du đến Trung Đông của Thủ tướng","description":"Việc chủ động tăng cường quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông có ý nghĩa thiết thực trong khai mở thị trường mới, thu hút đầu tư và các nguồn lực mới phục vụ phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hut-cac-nguon-luc-moi-tu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-2222852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-hut-cac-nguon-luc-moitu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-1592.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:30:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222790","title":"Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghiên cứu, sửa tuổi lao động phù hợp với trí thức","description":"Ngoài các chính sách đặc thù, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cần nghiên cứu, sửa đổi tuổi lao động phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-trong-nghia-nghien-cuu-sua-tuoi-lao-dong-phu-hop-voi-tri-thuc-2222790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ong-nguyen-trong-nghia-nghien-cuu-sua-tuoi-lao-dong-phu-hop-voi-tri-thuc-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222636","title":"Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam 'đã nói là làm' tại COP28","description":"Những thông điệp được Thủ tướng gửi đến Hội nghị COP28 cũng như những hành động của Việt Nam hiện thực hóa cam kết tại COP26 đã để lại trong cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam năng động, mạnh mẽ, \"đã nói là làm”, \"đã cam kết phải thực hiện\".","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-2222636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-1189.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222659","title":"Thủ tướng: 'Trung ương đang làm thay địa phương nhiều quá'","description":"Dẫn chứng về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Trung ương phải ban hành hàng trăm văn bản hướng dẫn, song vẫn chậm, Trung ương đang làm thay địa phương nhiều việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-trung-uong-dang-lam-thay-dia-phuong-nhieu-qua-2222659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-tuong-trung-uong-dang-lam-thay-dia-phuong-nhieu-qua-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:40:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222676","title":"Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia","description":"Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/12.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-2222676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-1083.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:48:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222633","title":"Chủ tịch QH đến Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-qh-3-nuoc-2222633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-qh-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222607","title":"Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận làm Thứ trưởng Bộ Tài chính","description":"Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-chu-tich-tinh-bac-lieu-le-tan-can-lam-thu-truong-bo-tai-chinh-2222607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pho-chu-tich-tinh-bac-lieu-le-tan-can-lam-thu-truong-bo-tai-chinh-701.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222573","title":"Chủ tịch nước: Chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự","description":"Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đại đoàn kết phải phát huy dân chủ và nếu đoàn kết mà không có dân chủ thì là đoàn kết \"xuôi chiều\", chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-trinh-bay-chuyen-de-ve-dai-doan-ket-dan-toc-2222573.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-nuoc-cho-nao-khong-co-dan-chu-thi-khong-co-doan-ket-thuc-su-686.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222303","title":"Bình Thuận sắp triển khai dự án điện gió ngoài khơi hơn 10 tỷ USD","description":"Tập đoàn năng lượng xanh lớn nhất thế giới đang hoàn tất thủ tục để triển khai dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,5 tỷ USD, hoàn thành trước 2030.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-2222303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-884.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222338","title":"Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ","description":"VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 29-30/11 thành công tốt đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn","detailUrl":"/tu-lieu/toan-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tu-lieu/toan-van","subIds":["00006F","00006G","00006J"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-2222338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-647.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:40:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222326","title":"UAE muốn lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam","description":"Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp, Tổng thống UAE khẳng định không hạn chế hàng hóa Việt Nam vào UAE và mong muốn triển khai thành lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-2222326.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222244","title":"Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam","description":"Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-dinh-khang-tai-dac-cu-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-2222244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ong-nguyen-dinh-khang-tai-dac-cu-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-455.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:08:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222242","title":"WEF xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM","description":"Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch điều hành WEF cho biết, WEF đang phối hợp với TP.HCM xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là một phần trong mạng lưới toàn cầu của WEF.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tp-hcm-2222242.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tphcm-354.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222239","title":"Thủ tướng đề nghị UAE hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UAE tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), phát triển các thành phố thông minh...","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-uae-ho-tro-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-o-tp-hcm-2222239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-tuong-de-nghi-uae-ho-tro-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-o-tphcm-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222199","title":"Thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu để không làm tăng gánh nặng nợ","description":"Thủ tướng cho rằng việc thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-day-tai-chinh-uu-dai-cho-khi-hau-de-khong-lam-tang-ganh-nang-no-2222199.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuc-day-tai-chinh-uu-dai-cho-khi-hau-de-khong-lam-tang-ganh-nang-no-194.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222112","title":"Pháp, EU, Mỹ sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi điện than","description":"Hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam, lãnh đạo Pháp, Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế khẳng định sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó có chuyển đổi điện than.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phap-eu-my-se-ho-tro-va-dong-hanh-cung-viet-nam-chuyen-doi-dien-than-2222112.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phap-eu-my-se-ho-tro-va-dong-hanh-cung-viet-nam-chuyen-doi-dien-than-842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T20:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221992","title":"Thủ tướng gửi thông điệp khai thông bế tắc đàm phán biến đổi khí hậu","description":"Nhận định khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn còn xa, Thủ tướng gửi thông điệp đến COP28 “việc đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện là chìa khoá” để khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-gui-thong-diep-khai-thong-be-tac-dam-phan-bien-doi-khi-hau-2221992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-gui-thong-diep-khai-thong-be-tac-dam-phan-bien-doi-khi-hau-754.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222089","title":"Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28","description":"VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới diễn ra ở Dubai – UAE, ngày 2/12.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn","detailUrl":"/tu-lieu/toan-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tu-lieu/toan-van","subIds":["00006F","00006G","00006J"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toan-van-phat-bieu-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-cop28-2222089.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/toan-van-phat-bieu-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-cop28-751.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222042","title":"Đối tác chiến lược toàn diện hứa hẹn tương lai cho quan hệ Việt-Mỹ","description":"10 nội dung được nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-tac-chien-luoc-toan-dien-hua-hen-tuong-lai-cho-quan-he-viet-my-2222042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/doi-tac-chien-luoc-toan-dien-hua-hen-tuong-lai-cho-quan-he-viet-my-719.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:35:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa