{"article":{"id":"2227070","title":"Phim kinh dị 18+ ‘Kẻ ăn hồn’ có gì đặc biệt?","description":"Sau thành công của series Tết ở Làng Địa ngục, Công ty Cổ phần ProductionQ tiếp tục ra mắt phim điện ảnh mang tên Kẻ ăn hồn - tác phẩm kinh dị kỳ ảo cùng thuộc vũ trụ Làng Địa ngục.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1453.jpg?width=768&s=-Cqtgfx1GlMKhbavIbTZoQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1453.jpg?width=1024&s=cvJ9pbibqYDAqFF2ic_Yng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1453.jpg?width=0&s=7o3hwI2klhJPBtigJzAHaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1453.jpg?width=768&s=-Cqtgfx1GlMKhbavIbTZoQ\" alt=\"a11111.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1453.jpg?width=260&s=7JHxajt2b3_uUcPyz2Ig7g\"></picture>

<figcaption>Poster thông báo lịch chiếu phim Kẻ ăn hồn</figcaption>

</figure>

<p>Phim kể về hàng loạt cái chết bí ẩn ở Làng Địa ngục, nơi khởi nguồn của loại ma thuật cổ xưa: 5 mạng đổi bình rượu sọ người. Lấy bối cảnh ngôi làng thời cô Phong - bà nội ông Thập trong Tết ở Làng Địa ngục, người xem lần nữa được chứng kiến các chi tiết liêu trai đầy ma mị, căn bệnh mồ hôi máu ma quái, bà Vạn lái đò chở vong trong truyền thuyết và cả lũ đom đóm câu hồn đầy quỷ dị.</p>

<p>Sau đám cưới đầy điềm gở của cô Phong (Hoàng Hà) và cậu Sang (Võ Điền Gia Huy), trong làng liên tiếp xảy ra những cái chết kỳ bí. Mỗi người chết đều trải qua hoàn cảnh thảm thương khi bị lấy mất đi một bộ phận cơ thể. Những lời đồn đại và nghi kỵ bắt đầu lan xa trong làng. Người dân quay sang tố cáo và kết tội nhau, thậm chí nghi ngờ có kẻ dùng tà thuật trong làng. Liệu ai mới là kẻ đứng sau mọi chuyện?</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a22222-1454.jpg?width=768&s=4QLo5VaoRaJ0_4BXwUUCaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a22222-1454.jpg?width=1024&s=Lt2UsQIZuxx7KD6Xzx2vGA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a22222-1454.jpg?width=0&s=Npuqa3fLJZQmLrKD7gl7Qg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a22222-1454.jpg?width=768&s=4QLo5VaoRaJ0_4BXwUUCaA\" alt=\"a22222.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a22222-1454.jpg?width=260&s=s3HwV9dyAjoWyOvUSH-c1w\"></picture>

<figcaption>Thập Nương (Lan Phương) với tạo hình độc đáo trong phim</figcaption>

</figure>

<p>Có thể nói, bộ phim Kẻ ăn hồn đã tận dụng tốt được sự kết hợp giữa dàn diễn viên thực lực 2 miền Nam - Bắc từ series cho đến bản điện ảnh, đem đến cho người xem những trải nghiệm diễn xuất đầy sống động của các gương mặt nổi bật như: NSƯT Chiều Xuân (bà Tám Kheo), nghệ sĩ Viết Liên (ông Khôi), NSND Ngọc Thư (Thị Khôi), Lan Phương (Thập Nương), <a href=\"https://vietnamnet.vn/hoang-ha-tag16464310416058713809.html\" target=\"_blank\">Hoàng Hà</a> (cô Phong), Nguyễn Hữu Tiến (ông Dần), Võ Điền Gia Huy (cậu Sang), Huỳnh Thanh Trực (cậu Khảm)...</p>

<p>Sự kết hợp của dàn diễn viên thực lực và các nghệ sĩ trẻ khiến tác phẩm trở nên sống động về mặt diễn xuất. Trong đó, hai vai nổi bật nhất là của Hoàng Hà và NSƯT <a href=\"https://vietnamnet.vn/chieu-xuan-tag14357149873687116992.html\" target=\"_blank\">Chiều Xuân</a>. Hoàng Hà gây bất ngờ khi từ bỏ hình tượng nàng thơ nhẹ nhàng, trong sáng quen thuộc để vào một vai có nhiều cảnh dữ dội. Nhân vật Phong là người có khả năng kỳ lạ khi có thể nhìn thấy những người chết. Cô cũng có những phân cảnh bị nhập đến mất kiểm soát bản thân mình, cũng như luôn nghi ngờ liệu mình có phải là kẻ đã vô thức gây ra những tội ác trong làng. Trong đó, NSƯT Chiều Xuân khiến nhiều khán giả đồng cảm khi vào vai một người mẹ mất con. Phân cảnh cô gào khóc đến điên dại ở bờ suối là một trong những đoạn cảm xúc nhất phim.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a333333-1455.jpg?width=768&s=W2cxsOpHSXFAQqXcHf4DeA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a333333-1455.jpg?width=1024&s=wVCHOMNpsn_aVncgVGjBhA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a333333-1455.jpg?width=0&s=bkf9bpShikQj3jNZ-SOniA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a333333-1455.jpg?width=768&s=W2cxsOpHSXFAQqXcHf4DeA\" alt=\"a333333.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a333333-1455.jpg?width=260&s=k8rzPEQopHevxG33prdATQ\"></picture>

<figcaption>Dàn diễn viên phim Kẻ ăn hồn</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, Kẻ ăn hồn cũng là một dự án phim được đầu tư chỉn chu từ khâu chuẩn bị sản xuất đến thành phẩm cuối cùng. Trong những video hậu trường được nhà sản xuất chia sẻ, để có được một tác phẩm hoàn chỉnh, nhà sản xuất Hoàng Quân cùng đạo diễn Trần Hữu Tấn đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm một ngôi làng tràn ngập sự âm u, lạnh lẽo. Trong lúc ghi hình, đoàn phim gồm hơn 200 người cũng trải qua hai tháng sinh sống ở bối cảnh quay ở ngôi làng Sảo Há (Hà Giang) trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ ở thời điểm thấp nhất là 1 độ C. “Có lúc nhiều thiết bị điện tử trong đoàn không hoạt động được vì trời quá lạnh”, đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ. Thậm chí, đội ngũ hậu cần của phim đã tìm cách kéo đường ống dẫn nước sạch lên độ cao hơn 2000m qua 3 ngọn đồi để có thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cả đoàn cũng là một quá trình đầy nỗ lực.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a44444-1456.jpg?width=768&s=1qiI5df4Al4gva89UEPZpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a44444-1456.jpg?width=1024&s=xDLMPS1ubnff1ZlO8GIXsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a44444-1456.jpg?width=0&s=luC-h8nJ6r2R7z0o6Bw6zw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a44444-1456.jpg?width=768&s=1qiI5df4Al4gva89UEPZpA\" alt=\"a44444.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a44444-1456.jpg?width=260&s=xNw5NtJOr9_CD2t0hJJFag\"></picture>

<figcaption>Bối cảnh phim Kẻ ăn hồn </figcaption>

</figure>

<p>Nỗ lực cải thiện chất lượng trải nghiệm của người xem là một điều không thể bỏ sót khi nhắc đến Kẻ ăn hồn. Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Với tôi, dù là làm phim kinh dị, vẫn phải thể hiện tình yêu văn hoá, tôn vinh văn hóa trong tác phẩm. Đề bài tôi đặt ra cho ê kíp mình chính là làm mọi thứ phải thuần Việt nhất trong khả năng”. Để đảm bảo những hình ảnh trong phim bám sát với mốc thời gian trong quá khứ và có thể xây dựng nên một tác phẩm đậm chất “Việt”.</p>

<p>Đồng hành cùng đoàn phim còn có sự cố vấn sử học của Phan Thanh Nam (Hoạ sĩ Ấm Chè), giúp đảm bảo mọi chi tiết trong phim phù hợp với bối cảnh. Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư phục trang kỹ lưỡng có kết hợp các khuôn mẫu từ cổ phục của Việt Nam: áo tứ thân, ngũ thân, giao lĩnh, tạo hình nhân vật và sử dụng kỹ thuật hóa trang đặc biệt trong phim cũng đem lại cho người xem những trải nghiệm chân thật hơn so với việc lạm dụng kỹ xảo hậu kỳ. Thêm vào đó, đoàn phim còn đưa những hình ảnh văn hoá dân gian nổi bật vào phim như đám cưới chuột, con đò chở vong, bài vè của trẻ em,...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a5555-1457.jpg?width=768&s=VX4k9heDE9FchHXQ7JIARw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a5555-1457.jpg?width=1024&s=r-DlI_UFCxo9rO88Fm2zUw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a5555-1457.jpg?width=0&s=jTiPAM6Kanobw-iGq8hetw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a5555-1457.jpg?width=768&s=VX4k9heDE9FchHXQ7JIARw\" alt=\"a5555.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a5555-1457.jpg?width=260&s=G-kT31SnrvrhzowQeocMJg\"></picture>

<figcaption>Phục trang các nhân vật được đầu tư chỉn chu</figcaption>

</figure>

<p>Phần âm thanh trong phim cũng là một điểm cộng khi trải nghiệm xem phim Kẻ ăn hồn tại rạp. Mặc dù, về lời thoại, âm giọng của diễn viên 2 miền Nam - Bắc có thể khiến những khán giả khó tính sẽ đánh giá khắt khe hơn ở những đoạn diễn viên thoại ở tông giọng thấp. Nhưng ngược lại, âm nhạc phim được sáng tác dựa trên nhiều loại nhạc cụ truyền thống mang âm hưởng đồng bằng lẫn vùng cao để mang đến cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Sự kết hợp hài hoà với đường hình cũng góp phần đẩy cảm xúc của người xem khi đến những tình tiết quan trọng, gay cấn. </p>

<p>Có thể thấy, những con người tạo nên tác phẩm Kẻ ăn hồn đã chọn một con đường đầy thử thách khi khai thác các chất liệu dân gian Việt Nam, từ những câu chuyện văn hoá cho đến con người, cảnh vật thiên nhiên và tạo ra được những nỗi sợ có phần ám ảnh và thân thực hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho thấy dòng phim kinh dị Việt xưa nay vốn không được đánh giá cao, đã được các nhà làm phim đầu tư chăm chút một cách tỉ mỉ hơn.</p>

tình địch của Lâm (Mạnh Trường) trong 'Chúng ta của 8 năm sau là Phùng Đức Hiếu, nam diễn viên sinh năm 1992 là chồng của MC Thùy Linh VTV.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-dich-kem-manh-truong-7-tuoi-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-co-vo-la-mc-vtv-2226391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tinh-dich-kem-manh-truong-7-tuoi-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-co-vo-la-mc-vtv-692.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:35:33","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226339","title":"Fan phát sốt vì thoại đậm chất ngôn tình trong bom tấn 'Hành tinh cát' phần 2","description":"Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Paul Atreides (Timothée Chalamet) nói với Chani (Zendaya): \"Anh muốn em biết, chừng nào còn thở anh còn yêu em\" ở 'Hành tinh cát' phần 2.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fan-phat-sot-vi-thoai-dam-chat-ngon-tinh-trong-bom-tan-hanh-tinh-cat-phan-2-2226339.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/fan-phat-sot-vi-thoai-dam-chat-ngon-tinh-trong-bom-tan-hanh-tinh-cat-phan-2-587.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:07:18","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226272","title":"Sợ gây tranh cãi, 'Đất rừng phương Nam' từ chối tham gia giải Ngôi sao xanh","description":"Khi BGK thảo luận danh sách đề cử, ê-kíp 'Đất rừng phương Nam' lo ngại việc tiếp tục xuất hiện sẽ gây tranh cãi nên mong muốn dừng để bắt đầu các dự án mới.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trang-tay-o-lhp-vn-dat-rung-phuong-nam-tu-choi-tham-gia-giai-ngoi-sao-xanh-2226272.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/so-gay-tranh-cai-dat-rung-phuong-nam-tu-choi-tham-gia-giai-ngoi-sao-xanh-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:34:56","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226319","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 18: Dương bị Như Ý dằn mặt ngay trong nhà vệ sinh","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 18, ngay khi gặp mặt ở công ty, Như Ý đã dằn mặt Dương: \"Nếu tự tin như vậy thì đừng đi cửa sau\".","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-18-duong-bi-nhu-y-dan-mat-ngay-trong-nha-ve-sinh-2226319.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-18-duong-bi-nhu-y-dan-mat-ngay-trong-nha-ve-sinh-199.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:47:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225462","title":"Diễn viên 4 con Nguyệt Hằng - bà ngoại tuổi 50 vừa trở thành Nghệ sĩ ưu tú","description":"Diễn viên Nguyệt Hằng nhận tin được phong tặng NSƯT khi đang ở Đức chăm cháu ngoại. Ở tuổi 50, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguyet-hang-ba-ngoai-tuoi-50-vua-tro-thanh-nghe-si-uu-tu-2225462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dien-vien-4-con-nguyet-hang-ba-ngoai-tuoi-50-vua-tro-thanh-nghe-si-uu-tu-784.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226058","title":"Hai phim gây tranh cãi của Trấn Thành lọt top tìm kiếm nhiều nhất 2023","description":"'Nhà bà Nữ' và 'Đất rừng phương Nam' - hai bộ phim có sự góp mặt của Trấn Thành gây tranh cãi trong năm qua đều có tên trong top 10 Phim chiếu rạp được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-phim-gay-tranh-cai-nhat-nam-cua-tran-thanh-lot-top-tim-kiem-nhieu-nhat-2023-2226058.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-phim-gay-tranh-cai-nhat-nam-cua-tran-thanh-lot-top-tim-kiem-nhieu-nhat-2023-836.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:05:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225914","title":"Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về': Chồng tôi không phải đại gia","description":"Diễn viên Ngọc Huyền - em út trong phim 'Thương ngày nắng về' xác nhận với VietNamNet cô sẽ kết hôn vào tháng 1/2024 và chia sẻ về chồng sắp cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoc-huyen-thuong-ngay-nang-ve-chong-toi-khong-phai-dai-gia-2225914.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngoc-huyen-thuong-ngay-nang-ve-chong-toi-khong-phai-dai-gia-490.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225862","title":"Leonardo DiCaprio được gọi tên ở đề cử Quả cầu vàng 2024","description":"Đề cử Quả cầu vàng 2024 - giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất vừa được công bố. Leonardo DiCaprio và 2 bạn diễn trong 'Vầng trăng máu' đều được gọi tên bên cạnh đạo diễn Martin Scorsese.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/leonardo-dicaprio-duoc-goi-ten-o-de-cu-qua-cau-vang-2024-2225862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/leonardo-dicaprio-duoc-goi-ten-o-de-cu-qua-cau-vang-257.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225851","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 17: Lâm gặp lại Dương bên người đàn ông khác","description":"Không chỉ gặp lại Dương qua bản thiết kế mình duyệt mà Lâm còn chứng kiến cảnh một người đàn ông ân cần quan tâm bạn gái cũ trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 17.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-2225851.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-17-lam-gap-lai-duong-ben-nguoi-dan-ong-khac-115.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:50:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225828","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 24: Bình lại làm vợ con thất vọng","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 24, trong khi Bình thất hứa với vợ con thì người đàn ông giàu có khác lại khiến mẹ con Kỳ vui vẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-24-binh-lai-lam-vo-con-that-vong-2225828.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-24-binh-lai-lam-vo-con-that-vong-1557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225766","title":"Ngô Thanh Vân tranh cãi với đạo diễn Charlie Nguyễn thẩm định phim","description":"Chương trình đào tạo, hỗ trợ cho các bạn trẻ đam mê làm phim - \"Practical series production\" công bố \"Cuộc gọi\" của Phạm Nguyễn Thanh Long là dự án chiến thắng, sẽ được hỗ trợ sản xuất.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngo-thanh-van-tranh-cai-voi-dao-dien-charlie-nguyen-tham-dinh-phim-2225766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ngo-thanh-van-tranh-cai-voi-dao-dien-charlie-nguyen-tham-dinh-phim-1480.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225707","title":"Thúy Ngân chào sân điện ảnh với vai 'đả nữ’","description":"Lần đầu chạm ngõ điện ảnh sau 15 năm đóng phim, Thúy Ngân nói vừa vui vừa áp lực và mong muốn khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-ngan-chao-san-dien-anh-voi-vai-da-nu-2225707.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thuy-ngan-chao-san-dien-anh-voi-vai-da-nu-1510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T21:05:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225658","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 22: Vừa ‘đá’ người tình, Lê đã phải lòng người lạ","description":"Sau khi chia tay với Phong vì thấy anh ta không có ý định tiến tới mối quan hệ lâu dài, Lê “tồ” nhanh chóng phải lòng một người đàn ông lạ mặt khi anh ta đến tham quan cửa hàng của cô.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-vua-da-nguoi-tinh-le-da-phai-long-nguoi-la-2225658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-vua-da-nguoi-tinh-le-da-phai-long-nguoi-la-931.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225621","title":"Kamen Rider Zero-One phiên bản 4K lên sóng truyền hình MyTV","description":"Series Kamen Rider Zero One với tựa Việt “Hiệp sĩ mặt nạ: Hiểm hoạ A.I” sẽ phát sóng từ ngày 10/12/2023, mở đầu kỷ nguyên phim Kamen Rider chất lượng 4K trên Truyền hình MyTV.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kamen-rider-zero-one-phien-ban-4k-len-song-truyen-hinh-mytv-2225621.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/kamen-rider-zero-one-phien-ban-4k-len-song-truyen-hinh-mytv-751.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225492","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 16: Dương bị đổ tội oan, Lâm dẫn bạn gái về nhà","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 16, Dương đưa một người đàn ông gặp nạn đi cấp cứu nhưng lại bị đổ tội là thủ phạm gây ra tai nạn. Còn Lâm dẫn Như Ý về nhà ra mắt bố mẹ","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-16-duong-bi-do-toi-oan-lam-dan-ban-gai-ve-nha-2225492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-16-duong-bi-do-toi-oan-lam-dan-ban-gai-ve-nha-605.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:48:22","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225364","title":"Châu Dã tình tứ bên Đàn Kiện Thứ, được khen đẹp đôi","description":"Châu Dã và bạn diễn - tài tử Đàn Kiện Thứ khắc họa mối tình lãng mạn, nhẹ nhàng trong phim mới, được khán giả nhận xét 'đẹp đôi'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chau-da-tinh-tu-ben-dan-kien-thu-duoc-khen-dep-doi-2225364.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chau-da-tinh-tu-ben-dan-kien-thu-duoc-khen-dep-doi-1105.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225354","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 23: Nguyệt chăm mẹ chồng vẫn bị mắng","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 23, bà Hạnh nằm trên giường bệnh vẫn cằn nhằn về cô con dâu Nguyệt.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-23-nguyet-cham-me-chong-van-bi-mang-2225354.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-23-nguyet-cham-me-chong-van-bi-mang-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224888","title":"Thái Sơn nói gì về nhận xét 'đóng vài phim đã nhận danh hiệu NSƯT'?","description":"Diễn viên Thái Sơn giải đáp thắc mắc của khán giả lý do vì sao được phong danh hiệu NSƯT dù mới chỉ tham gia các phim: Dưới bóng cây hạnh phúc, Biệt dược đen và Cuộc chiến không giới tuyến.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thai-son-noi-gi-ve-nhan-xet-dong-vai-phim-da-nhan-danh-hieu-nsut-2224888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/dien-vien-thai-son-noi-gi-ve-nhan-xet-dong-vai-phim-da-nhan-danh-hieu-nsut-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224667","title":"Mẹ của Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' ngoài đời quyến rũ, sang chảnh","description":"Vào vai một người phụ nữ hiền lành tảo tần trong 'Chúng ta của 8 năm sau' nhưng ngoài đời Thúy Hà cực kỳ sang chảnh, hiện đại.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-thuc-tuoi-45-khac-xa-tren-phim-cua-me-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2224667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/me-cua-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-ngoai-doi-quyen-ru-sang-chanh-377.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T00:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224822","title":"Trương Minh Cường từng suýt chết vì trầm cảm, trở lại đóng 'Lật mặt' của Lý Hải","description":"Diễn viên Trương Minh Cường tiết lộ bản thân từng suýt chết vì trầm cảm. Anh trở lại đóng 'Lật mặt' 7 của Lý Hải sau 12 năm vắng bóng vì muốn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-minh-cuong-tung-suyt-chet-vi-tram-cam-tro-lai-dong-lat-mat-cua-ly-hai-2224822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/avatar98-114.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:08:32","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224809","title":"Nghệ sĩ Trung Dân: Tôi thích nhạc rap","description":"Tham gia một bộ phim truyền hình về đời sống âm nhạc underground, nghệ sĩ Trung Dân nói thích rap cùng cách người trẻ Việt biến văn hóa phương Tây thành của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-2224809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-1492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T00:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

