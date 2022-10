Phim kinh dị 'Cười' không phổ biến cho khán giả dưới 18 tuổi

Được chuyển thể từ bộ phim kinh dị ngắn Laura Hasn’t Slept giành giải thưởng Midnight Short từ liên hoan phim SXSW của Parker Finn, Cười xoay quanh câu chuyện về Bác sĩ Rose Cotter. Sau khi cô chứng kiến sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan đến một bệnh nhân, những điều đáng sợ khó giải thích bắt đầu lần lượt xảy ra. Khi nỗi kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm, bao trùm lấy cuộc sống của cô, Rose sẽ phải đối mặt với những rắc rối ở quá khứ để tìm cách tồn tại và thoát khỏi thực tại mới vô cùng kinh hoàng này.

Trước khi chính thức khởi chiếu tại rạp vào 7/10, Cười nhận quyết định phổ biến từ Cục Điện ảnh và được phân loại NC 18. Phim không phổ biến cho người dưới 18 tuổi do có nhiều cảnh giật gân, nội dung kinh dị.

Ngay khi ra mắt trailer, Cười đã khiến khán giả lạnh sống lưng với những bất thường xảy ra tại một buổi trị liệu tâm lý của tiến sĩ Rose. Bệnh nhân của của cô đã đột ngột rời khỏi thế giới này một cách dã man, ngay trước mắt cô, khi mới chỉ kịp giãi bày một vài lời về điều kỳ lạ chỉ duy nhất người đó gặp phải. Cười là hành động cuối cùng mà người bệnh chia sẻ với Rose. Kể từ sau đó, những gương mặt chỉ với 1 nụ cười lạnh lùng ghê rợn liên tục xuất hiện trên gương mặt các bệnh nhân tại nơi đây, ở mỗi phòng bệnh mà cô đi qua. Không muốn sự việc kỳ là này tiếp diễn, Rosequyết định đi tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra.

Vẫn là câu chuyện về chứng bệnh tâm lý, nhưng Cười là một tầm cao mới so với Laura Hasn’t Slept khi mang hơi hướng ma quái và tâm linh. Câu chuyện ớn lạnh về một bác sĩ tâm lý đã phải trải qua những sự việc kinh hoàng và không thể lý giải chính là ý tưởng chính thức của phim với mục đích của Finn là “tạo ra một bộ phim giống cơn ác mộng kéo dài, tăng dần” cho người xem.

Đạo diễn Parker Finn cho biết: “Cười là câu chuyện về tâm lý đầy căng thẳng, nhưng nó cũng thấm đẫm cảm giác bất an, rùng rợn”. Là một fan nhiệt thành của thể loại phim kinh dị, Finn tin rằng một trong số những điều kiện tiên quyết quyết định thành công của một bộ phim chính là xây dựng nên những nhân vật mà khán giả thực sự hứng thú và quan tâm.

Finn cho biết lý do anh sử dụng nụ cười làm hiện thân cho cái ác trong phim là bởi một điều tưởng chừng như vô lý sẽ giúp đẩy mạnh mạch cảm xúc của câu chuyện: “Nụ cười là một điều gì đó gắn liền với với cuộc sống của chúng ta. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã biết cười trước cả khi biết nói. Và ý tưởng của tôi là tận dụng nụ cười và biến nó thành một thứ gì đó vừa nguy hiểm lại vừa có thể gây tổn thương. Tôi muốn thử xem cái biểu cảm tích cực trên khuôn mặt có thể khiến người xem phải rợn tóc gáy hay không".

Vai chính của bộ phim được thủ vai bởi Sosie Bacon, diễn viên được biết đến với vai diễn Skye Miller trong loạt 13 Reasons Why của Netflix. Cô cũng từng tham gia ở nhiều tác phẩm thuộc lĩnh vực kinh dị như MTV's Scream: The TV Series, một loạt phim tuyển tập ăn theo loạt Scream của Wes Craven, và gần đây là vai diễn trong bộ phim tội phạm Mare of Easttown từng đoạt giải Emmy của HBO.

Tham gia cùng với Bacon là gương mặt quen thuộc với những người hâm mộ thể loại kinh dị những năm 2000, Kyle Gallner. Nam diễn viên đã tạo dựng được tên tuổi trong thể loại phim này khi từng xuất hiện trong Haunting in Connecticut năm 2009, bộ phim đình đám Jennifer's Body với Megan Fox, bản làm lại A Nightmare on Elm Street năm 2010 và gần đây nhất là Scream, phần thứ 5 của loạt phim Ghostface.

Ngay khi ra mắt, phim đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần trước với doanh thu 22 triệu USD. Trang chuyên kinh dị Daily Dead viết: “Bạn sẽ không thể nhìn biểu cảm của bất cứ ai bình thường như trước khi xem Cười được nữa". Trang Fandango nhận xét: “Bộ phim này rất có thể sẽ phá hủy nụ cười đối với bạn". Trang IndieWire danh tiếng đánh giá cao khía cạnh “chữa lành” thông qua lăng kính của tâm lý, mặc cho phim có thể gợi nhắc đến những câu chuyện quen thuộc xưa kia. Trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes, Cười đang nhận được 77% cà chua tươi.

Quỳnh An