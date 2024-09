Bộ phim đạt doanh thu nghìn tỷ gây sốt tại Hàn Quốc Đố anh còng được tôi (I, The Executioner) có sự góp mặt của Jung Hae In ra rạp Việt cuối tuần qua nhưng chưa thể tạo nên cơn địa chấn ở rạp Việt dù lượng fan của Jung Hae In rất đông đảo. Đứng thứ 2 phòng vé nhưng phim chỉ đạt 9,7 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần qua với chưa đầy 100 nghìn vé bán ra trên tổng số 4.174 suất chiếu, theo thống kê của Box Office Vietnam sáng 30/9. Tính cả doanh thu các suất chiếu sớm, Đố anh còng được tôi chỉ đạt 11,1 tỷ đồng.

Jung Hae In trong phim "Đố anh còng được tôi". Ảnh: CJ HK

Trong khi đó, ở tuần thứ 2 ra rạp, phim kinh dị 18+ Cám vẫn dẫn đầu phòng vé dù doanh thu có phần sụt giảm so với tuần trước. Phim thu về thêm 13,4 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần qua trên tổng số 6.644 suất chiếu. Như vậy, sau 10 ngày ra rạp, Cám đã vượt 83,7 tỷ đồng và được dự đoán cán mốc 100 tỷ trong tuần này.

Phim ''Cám'' thu về thêm 13,4 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần qua

Một tác phẩm kinh dị khác đến từ điện ảnh Hàn Quốc ra rạp cuối tuần qua là Minh hôn dù chỉ thu về 3,6 tỷ đồng sau 3 ngày nhưng cũng đủ để phim đứng hạng 3 phòng vé trong tuần khá thấp điểm. Trong khi đó, Làm giàu với ma của Hoài Linh giảm sâu doanh thu ở tuần thứ 5 ra rạp khi chỉ thu về 1 tỷ đồng và bị đẩy xuống vị trí thứ 6 bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tính đến hiện tại Làm giàu với ma đã đạt 126 tỷ đồng.

"Joker 2" ra rạp Việt từ 4/10. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Cuối tuần này, rạp Việt sẽ đón chào sự trở lại của nhân vật phản diện đáng sợ nhất mọi thời đại trong Joker: Điên có đôi. Phần 2 bom tấn 200 triệu USD của Hollywood từng gây sốt phòng vé Việt Nam cách đây 5 năm được dự đoán sẽ thay đổi cục diện phòng vé.