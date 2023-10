Phim thanh xuân Hàn Quốc Dưa hấu lấp lánh thuộc thể loại thanh xuân giả tưởng, kể về thần đồng âm nhạc Eun Kyul (Ryeo Un đóng) có bố mẹ bị khiếm thính (CODA). Một ngày nọ, cậu vô tình xuyên không về năm 1995. Ở nơi đó, cậu gặp phiên bản 18 tuổi của bố mình - Lee Chan (Choi Hyun Wook đóng) và những người bạn Se Kyung (Seol In Ah đóng), Cheong Ah (Shin Eun Soo đóng). Họ dần kết thân và cùng nhau thành lập ban nhạc nổi tiếng.

Dàn diễn viên trẻ đẹp cùng kể câu chuyện thanh xuân vườn trường.

Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim ghi điểm bởi nội dung đặc sắc và bối cảnh đẹp mang đậm hơi thở tuổi trẻ. Bộ phim mang đến thông điệp cho khán giả: “Đừng lãng phí tuổi trẻ quý giá của bạn. Hãy tỏa sáng trong khi bạn còn có thể”.

Dưa hấu lấp lánh xây dựng cao trào và tình tiết hợp lý. Màu phim ở cả năm 2023 và 1995 tạo sự gần gũi cho khán giả. Dù phim nhiều nhân vật, đan xen quá khứ và hiện tại song phim có cách chuyển cảnh hợp lý. Đây cũng là một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc dịp cuối năm 2023.

Sau vài tập đầu phát sóng, phim đạt tỷ suất người xem cao. Nội dung phim và dàn diễn viên trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên các diễn đàn với nhận xét tích cực. Phim còn ghi nhận 9.6/10 điểm trên Viki và 8.3/10 trên MyDramaList. Tại Việt Nam, phim lọt top xem nhiều nhất trên VieON với hàng triệu lượt xem.

Dàn diễn viên trẻ đẹp là yếu tố hút rating phim.

Dàn diễn viên trong phim đều để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là Choi Hyun Wook và Seol In Ah. Bên cạnh đó, phim hứa hẹn có dàn cameo là những thần tượng nổi bật của Kpop.

Choi Hyun Wook sinh năm 2002, là một trong những diễn viên gen Z triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh từng góp mặt trong các phim như Real:Time:Love, Tài xế taxi, Đội cầu lông thiếu niên, Bí ẩn núi Jiri… Cuối năm 2021, Choi Hyun Wook thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards. Anh được yêu thích rộng rãi qua phim Tuổi 25 tuổi 21.

Seol In Ah sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô từng đóng nhiều phim như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Học đường 2017, Ngày mai trời lại nắng và tạo tiếng vang nhất với tác phẩm Hẹn hò chốn công sở. Cô được nhiều fan gọi là người đẹp "tài sắc vẹn toàn" của showbiz Hàn. Ngoài đóng phim, cô dẫn nhiều chương trình, sự kiện nổi tiếng.

Trailer phim 'Dưa hấu lấp lánh'