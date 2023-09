Chiều 1/9, Mith, một nữ du khách người Slovenia và bạn trai tìm tới khu "phố cà phê đường tàu", đoạn qua đường Trần Phú. Đây là điểm đến cô mong chờ khám phá nhất trong ba ngày ở Hà Nội.

"Tôi mê mẩn những bức hình chụp đoàn tàu len lỏi đi qua con phố hẹp, hai bên san sát quán cà phê treo đèn lồng", Mith nói. Thế nhưng, nữ du khách hụt hẫng khi chứng kiến "con phố không một bóng người, hàng quán đóng cửa im ỉm".

"Con phố bị rào chắn chặt chẽ, có lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở. Rất nhiều du khách như tôi phải đứng bên ngoài, tiếc nuối ngắm con phố từ xa. Thật tiếc khi khung cảnh trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng", Mith cho hay.

Chiều 1/9, rất đông du khách trong nước và quốc tế tìm tới đoạn đường Trần Phú và Phùng Hưng với mong muốn vào "con phố cà phê đường tàu". Tuy nhiên, lực lượng an ninh thực hiện nghiêm quy định. Toàn bộ các cửa hàng phía trong đều đóng cửa. Du khách chỉ có thể chụp ảnh từ xa rồi nhanh chóng rời đi.

Nhiều du khách bày tỏ sự tiếc nuối khi con phố sôi động này lại bị cấm nghiêm ngặt.

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đưa con gái tìm tới "phố cà phê đường tàu". Đây là lần đầu tiên, con gái họ được xem tàu hỏa. Họ rất tiếc khi lực lượng an ninh không cho phép vào phía trong tham quan. Tuy nhiên, gia đình này vẫn may mắn được ngắm đoàn tàu chạy qua ngay trước mắt, chỉ cách chừng 3m.

"Xem như chúng tôi được an ủi phần nào. Vợ và con tôi thích thú vẫy tay chào hành khách trên tàu", nam du khách Ấn Độ cho biết.

Thời gian gần đây, "phố cà phê đường tàu" tại phường Điện Biên (quận Ba Đình) và hai phường Cửa Nam, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) tái diễn cảnh hàng trăm du khách đổ xô đến check-in, bất chấp nguy hiểm, dù trước đó con phố này nhiều lần bị yêu cầu đóng cửa.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, liên quân các phường của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân không đón khách tại "phố cà phê đường tàu".

Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận Hoàn Kiếm chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 1612 ban hành ngày 15/8.

Văn bản này yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực tất cả các hộ đang kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực này.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24/7, để tránh tình trạng cửa hàng mở chui.

Phố cà phê đường tàu từ lâu đã trở thành điểm check-in được nhiều du khách ưa thích. Cơ quan quản lý đường sắt cảnh báo, với tốc độ chạy tàu trong khu đoạn bình quân 30km/h, nếu xảy ra va chạm sẽ tiềm ẩn thiệt hại lớn.