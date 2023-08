Ngày 15/8, ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin với báo VietNamNet, quận này đã có văn bản yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Trước đó, như phản ánh của báo VietNamNet, thời gian gần đây, các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có dấu hiệu tái diễn, đặc biệt là tại khu vực đường tàu đoạn Trần Phú, Phùng Hưng. Các quán cà phê hoạt động tấp nập, rất đông du khách "vượt chốt" vào trong khu vực đường sắt để quay phim, chụp ảnh... Tại đây xuất hiện tình trạng, chủ các hàng quán trực tiếp dẫn khách đi qua chốt chặn để vào quán của mình.

Chiều 15/8, nhiều du khách vẫn vào khu vực "phố cà phê đường tàu" Hà Nội để uống cà phê, chụp ảnh

Ngay trong ngày 15/8, quận Hoàn Kiếm đã có văn bản yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực tất cả các hộ đang kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực này.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hộ kinh doanh vi phạm quy định

Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.