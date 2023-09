Kể từ khi thiết lập quan hệ ngày 25/6/1975, Việt Nam và Mozambique luôn dành cho nhau sự ủng hộ, tương trợ quý báu cũng như tình cảm nồng ấm từ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại năm 2022 đạt trên 177 triệu USD, tăng 16% so với con số 150 triệu USD năm 2021; Việt Nam xuất khẩu gạo, sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị… và nhập khẩu hạt điều, gỗ, than...