Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung của TP. Đặc biệt, thu hút khách quốc tế đã đạt mức tăng ấn tượng và vượt xa so với cùng kỳ 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 5,14 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 28,4% so với cùng kỳ.