Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang bị bắt

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra, ngày 5/10/2021, ông Đặng Văn Thuỷ tự ý ký giấy mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Bắc Quang và UBND xã Đồng Tâm để tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Tâm.

Ông Đặng Văn Thủy bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Công an tỉnh Hà Giang

Đến ngày 6/10/2021, sau khi nhận số tiền từ đối tượng Lê Khả Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm (đã bị khởi tố, bắt tạm giam), ông Thuỷ đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng Châu.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, ngày 13/10/2021, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn tại thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm. Tháng 11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can.

Nhị Tiến