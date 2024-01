Sáng 9/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dự và chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự lễ phát động còn có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu giao thông gia tăng, tạo áp lực lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Với sự chỉ đạo sớm, đồng bộ của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả trên khẳng định các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Đảng, Chính phủ và các ngành, các cấp đã và đang thực hiện là đúng đắn và hiệu quả.

Tuyên bố phát động Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó tập trung vào 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Lễ phát động có sự tham gia của 400 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thanh tra giao thông vận tải,…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2024 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đặc biệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.

“Với tinh thần đó, hôm nay Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 để tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện cho được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo tập trung vào 3 nội dung chính:

Một là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu gương thực hiện thượng tôn pháp luật; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội.

Hai là, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…

“Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng lan toả rộng khắp trong xã hội”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông; tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải.