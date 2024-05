Chuyển nhà để tránh “bà hỏa” ghé thăm

Liên tục các vụ cháy gây thiệt hại nặng về người và tài sản xảy ra gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn và thực trạng PCCC trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ ở Thủ đô. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, so với năm 2022, năm 2023 có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ hỏa hoạn với 3.440 vụ cháy được ghi nhận, 146 người thiệt mạng và 109 người bị thương. Vì vậy, nhu cầu sống an toàn ngày càng cấp bách, trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi người dân.

Xu hướng lựa chọn nơi an cư vì thế cũng có nhiều thay đổi. Thay vì ở trung tâm nội đô “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, nhiều gia đình đang dịch chuyển ra các trung tâm mới ven đô với không gian thông thoáng hơn, tiện nghi đầy đủ, đặc biệt là an toàn hơn trước “bà hỏa”.

“Những con phố, con ngõ chật hẹp không chỉ làm khó xe chữa cháy mà đường dẫn nước cũng xuống cấp. Không may hỏa hoạn xảy ra thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Bởi thế, vợ chồng tôi đã quyết định chuyển nhà đến Ocean City để được hưởng cuộc sống tiện nghi, môi trường thoáng đãng, quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho cả gia đình bởi ban ngày chỉ có ông bà và cháu nhỏ ở nhà”, chị Thu Hà chia sẻ sau 5 tháng chuyển về Vinhomes Ocean Park 1.

Ocean City đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu với hệ thống PCCC được đầu tư chuẩn chỉnh “từ nhà ra phố”. Ảnh; Vinhomes

Xu hướng dịch chuyển ra trung tâm mới phía đông Thủ đô như gia đình chị Thu Hà ngày càng mạnh mẽ những năm gần đây. Bên cạnh hạ tầng hiện đại với các trục giao thông kết nối dễ dàng, thuận tiện, hệ sinh thái tiện ích quy mô, toàn diện thì cuộc sống vô lo nhờ hệ thống PCCC hiện đại, đồng bộ của Ocean City chính là động lực thúc đẩy các gia đình chuyển cư về “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”.

Sống an tâm, an toàn với hệ thống PCCC đa lớp từ nhà ra phố

Tại Ocean City, 100% căn hộ được trang bị hệ thống chữa cháy tự động, đầu báo khói, đầu báo nhiệt ở khu bếp, đảm bảo phát hiện sự cố kịp thời và dập tắt hỏa hoạn trong giai đoạn đầu. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn vào ban đêm, hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố và chống cháy cho cửa chính căn hộ sẽ đảm bảo tầm nhìn, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến nơi an toàn.

Hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp giúp cư dân Ocean City được bảo vệ an toàn mọi lúc, mọi nơi trước nguy cơ hỏa hoạn. Ảnh: Vinhomes

Không chỉ được bảo vệ từ trong căn hộ, cư dân Ocean City còn an tâm nhờ những “tấm khiên” vững chắc hiện diện tại các khu vực bên ngoài. Đầu tiên là mạng lưới camera giám sát thông minh hoạt động 24/7, hỗ trợ kiểm tra chéo, định vị điểm cháy chính xác, đồng thời xác định tính chính xác của các thiết bị báo cháy. Hệ thống chữa cháy trong tòa nhà hoạt động tự động dựa trên trạng thái cảm biến, đảm bảo phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước mọi tình huống.

Bên cạnh đó, cư dân Ocean City luôn an tâm nhờ “trợ thủ” đắc lực là hệ thống thông báo qua ứng dụng (App cư dân), cập nhật thông tin cảnh báo hỏa hoạn, sự cố an ninh, hoặc các tình huống khẩn cấp khác ngay lập tức. Cư dân có thể nhận được thông tin và phối hợp xử lý kịp thời dù không có ở nhà.

“Dù đang đi làm hay đi công tác xa, tôi vẫn yên tâm vì có thể cập nhật tin tức, tình hình của ông bà và con gái ở nhà nhanh chóng. Các nhân viên an ninh túc trực sẵn sàng hỗ trợ nên nếu có vấn đề gì vẫn có thể xử lý kịp thời. Đúng là không gì bằng sức khỏe và sự an toàn của gia đình, đó là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn nhà của chúng tôi”, chị Thu Hà chia sẻ thêm.

Đặc biệt, các tòa căn hộ cao trên 100m của Vinhomes đều có gian lánh nạn được xây dựng theo tiêu chuẩn với tường và cửa chống cháy, được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cùng hệ thống tăng áp để cung cấp không khí cho người lánh nạn. Đây là nơi trú ẩn tạm thời cho cư dân trong lúc chờ cảnh sát PCCC đến, khi hỏa hoạn xảy ra.

Gian lánh nạn PCCC được Vinhomes đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân. Ảnh; Vinhomes

“Gian lánh nạn tại các tòa căn hộ của Vinhomes được kết nối trực tiếp với thang máy chữa cháy và thang bộ thoát hiểm, giúp người lánh nạn di chuyển vào buồng thang bộ thoát hiểm và giúp lực lượng chức năng tiếp cận một cách an toàn. Tại đây cũng có điện thoại kết nối trực tiếp đến trung tâm báo cháy để truyền tải thông tin cần thiết và mặt nạ phòng độc để sử dụng cho tình huống cần thiết”, anh Phạm Quốc Hưng, Đại học PCCC, cho biết.

Bên cạnh đó, trong các tòa căn hộ, những khu vực đặc thù như phòng điện, phòng kỹ thuật đều được trang bị hệ thống chữa cháy tự động thông minh, kích hoạt bởi 2 tín hiệu báo cháy từ 2 kênh khác nhau, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Xe chữa cháy dễ dàng tiếp cận các tòa căn hộ tại Ocean City. Ảnh: Vinhomes

Quanh các tòa nhà, hệ thống họng tiếp nước được bố trí khoa học tại các vị trí thuận tiện, giúp xe chữa cháy di chuyển dễ dàng và tiếp cận nguồn nước nhanh chóng.

Cư dân Ocean City được tham gia diễn tập PCCC định kỳ, nắm vững các quy định về an toàn PCCC và các bước xử trí khi có hỏa hoạn. Ảnh: Vinhomes

Ngoài trang bị hệ thống PCCC đạt chuẩn, lực lượng PCCC cơ sở của Vinhomes cũng thường xuyên được tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tổ chức diễn tập nội bộ và các buổi diễn tập quy mô lớn phối hợp với cảnh sát PCCC khu vực và cư dân. Nhờ đó, mỗi cư dân tại Ocean City gần như “thuộc nằm lòng” các nguyên tắc đảm bảo an toàn cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày và quy tắc xử trí khi có hỏa hoạn.

Không chỉ kiến tạo những không gian sống với hệ tiện ích đẳng cấp, các nhà phát triển BĐS hàng đầu như Vinhomes còn góp phần thiết lập chuẩn mực mới về an toàn PCCC cho thị trường BĐS. Chuẩn mực mới này cũng là một động lực thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển cư về các trung tâm mới như Ocean City để tận hưởng cuộc sống đủ đầy, an tâm, an toàn 24/7.

Phương Cúc