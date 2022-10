Phong độ đỉnh cao tuổi 69 của cựu điệp viên 007 bom tấn 'Black Adam'

Tháng 10 này, một trong những gã điệp viên lịch lãm bậc nhất Hollywood - Pierce Brosnan sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong siêu bom tấn trị giá 200 triệu USD Black Adam.

Pierce Brosnan diện cả cây hồng nổi bật bên cạnh The Rock khi ra mắt 'Black Adam'.

Ở tuổi U70 ông vẫn đóng phim siêu anh hùng của DC với sức hút không hề nhỏ trong vai Dr. Fate/Kent Nelson bên cạnh The Rock. Là một trong những dự án đình đám bậc nhất của hãng phim Warner Bros. và DC trong năm 2022, Black Adam là màn tài xuất đáng mong chờ của cựu James Bond.

69 tuổi, 47 năm tham gia diễn xuất, được vinh danh tại hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ, sự nghiệp của quý ông người Ireland đã ghi dấu với công chúng qua những siêu phẩm đình đám cùng phong cách quý ông không thể trộn lẫn.

Pierce Brosnan thủ vai 007 trong 4 bộ phim phim: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) và Die Another Day (2002). Các bộ phim này được nhận xét là có nhiều cải tiến hiện đại, nhận về nhiều lời ngợi khen.

Pierce Brosnan với chiều cao 1m86 cùng đôi mắt xanh quyến rũ và vẻ lịch lãm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ cho nhân vật điệp viên người Anh được yêu mến nhất màn ảnh. Năm 2001, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được tạp chí PEOPLE chọn là người đàn ông đương đại quyến rũ nhất thế giới khi đã bước sang tuổi 48.

Ở tuổi gần 70, Pierce Brosnan vẫn vô cùng phong độ. Ông đóng phim thường xuyên, duy trì vóc dáng chuẩn và vẻ ngoài cuốn hút, xứng đáng với vị trí thứ 6 trong danh sách những diễn viên người Anh vĩ đại nhất mọi thời trong cuộc bầu chọn của Orange năm 2001.

Về đời tư, Pierce Brosnan có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với người vợ kém 10 tuổi Keely Shaye Brosnan. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cưới hay ảnh tình tứ với vợ cùng những lời có cánh cho Keely Shaye Brosnan.

Hai người lần đầu gặp nhau năm 1994 và kết hôn năm 2001, duy trì hạnh phúc hơn 2 thập kỷ. Trong phim Black Adam, Pierce Brosnan tiết lộ ông quyết định đeo nhẫn cưới để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng với người bạn đời. Bom tấn này ra mắt khán giả toàn cầu từ 21/10.