Tối 2/11, Phương Ly ra mắt MV Little love (But no limit) - bài hát thứ hai của dự án album đầu tay Bông hoa nhỏ. Sản phẩm âm nhạc được chắp bút bởi hai người bạn thân của nữ ca sĩ. Cô và ê-kíp muốn thể hiện một bản tình ca nhẹ nhàng, bay bổng nhưng chứa năng lượng về một tình yêu mãnh liệt.

Phương Ly biến hóa với các bản tình ca.

Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng của dòng nhạc ballad - thể loại đặc trưng gắn với tên tuổi Phương Ly. Giai điệu, ca từ trung hoà cảm xúc với nền nhạc du dương, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bắt tai.

Trong bài hát, cô gái không rụt rè, ngần ngại, mà trái lại còn chủ động dang tay đón nhận tình yêu với sự chân thành, mang theo nhiều hoài bão và những hy vọng đẹp đẽ.

MV với những hình ảnh siêu thực lột tả được cung bậc cảm xúc của người con gái khi yêu. Với gam màu tím và hồng chủ đạo, người xem có thể hình dung được tâm tư của nhân vật và sự mơ mộng mà bài hát muốn truyền tải.

Chi tiết nhật thực trong MV cũng là lúc cô gái bộc lộ những tâm tư trong tình yêu. Bức tranh tổng thể của MV mang đến cảm giác thơ mộng nhưng cũng rực rỡ, cháy bỏng. Ngoài hát, Phương Ly còn trổ tài khiêu vũ uyển chuyển cùng dàn vũ công ba lê.

Phương Ly nỗ lực mang đến những sản phẩm chỉn chu và không ngừng đổi mới hình ảnh. Ca sĩ mong đầu tư nghiêm túc và nhiệt huyết trên chặng đường âm nhạc.

Little love là ca khúc thứ 6 nằm trong album đầu tay của Phương Ly. Theo nữ ca sĩ, bài hát không chỉ khẳng định khát khao tình yêu không giới hạn mà còn một hành trình đi sâu vào trong những tầng xúc cảm của cô một cách lắng đọng và sâu sắc hơn.

“Trải qua 6 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã có sự trưởng thành nhất định trong cảm xúc. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi trở nên gai góc mà ngày càng thể hiện được sự dịu dàng, đầy tính nữ”, cô chia sẻ.

Phương Ly sinh năm 1990, là em ruột của ca sĩ Phương Linh. Cô nổi tiếng với ca khúc Mặt trời của em phát hành năm 2017 cùng rapper JustaTee. Nữ ca sĩ từng được đề cử Giải thưởng Cống hiến cho ca khúc Thằng điên phát hành năm 2019. Nhiều sản phẩm tiếp sau của Phương Ly cũng được công chúng đón nhận như: Ta là, Đâu chịu ngồi yên, Missing You... Nhiều năm qua, cô kín tiếng đời tư.

Lê Minh