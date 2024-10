Nhiều người gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh do mất gốc, phương pháp học chưa đúng, hoặc thiếu kiến thức cơ bản. Cuốn sách Lộ trình học tiếng Anh - The English Journey (do Zenbooks phát hành) đề xuất một cách tiếp cận mới mẻ để giải quyết vấn đề này.

Thay vì hứa hẹn những tiến bộ nhanh chóng, cuốn sách hướng dẫn người học từ những kiến thức nền tảng nhất. Phương pháp step-by-step (từng bước một) được áp dụng thông qua việc đặt câu hỏi từ dễ đến khó, kết hợp với học từ vựng theo chủ đề và các thì cơ bản.

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, việc liên tục tự đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh giúp hình thành khả năng phản xạ tự nhiên. Cuốn sách cung cấp hơn 500 câu hỏi và trả lời, tương đương với một khóa học 2 tháng tại trung tâm ngoại ngữ.

Cuốn sách ''Lộ trình học tiếng Anh - The English Journey''. Ảnh: Zenbooks

Tác giả Xuân Quỳnh, người đạt IELTS 8.0 từ xuất phát điểm khiêm tốn, biên soạn cuốn sách dựa trên kinh nghiệm cá nhân và gần 10 năm giảng dạy. Sách được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái cho người học trong khi vẫn đảm bảo nắm vững kiến thức.

Nội dung sách được chia thành 4 chương, bao gồm: từ loại, các thì căn bản, câu hỏi có/không và câu hỏi gợi mở. Sách cũng cung cấp bài tập ứng dụng và video hỗ trợ, giúp người học có trải nghiệm như đang học với giáo viên.

Các chuyên gia đánh giá cao cách tiếp cận thực tế và gần gũi của cuốn sách. Họ nhấn mạnh rằng sách không "nhồi nhét" kiến thức mà tập trung vào những điều cần thiết cho người mới bắt đầu.

Lộ trình học tiếng Anh - The English Journey được xem là lựa chọn phù hợp cho những người muốn học lại tiếng Anh từ đầu hoặc củng cố nền tảng. Với việc dành khoảng 30 phút mỗi ngày để học và ôn luyện, người học có thể dần dần cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.