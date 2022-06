Phương pháp luyện thi IELTS khác biệt ở LangGo

Chinh phục IELTS cùng Langgo

IELTS LangGo khẳng định chất lượng với phương châm "học thật, làm thật", cam kết đạt 100% mục tiêu đầu ra bằng văn bản. Kết quả khảo sát tại hệ thống Langgo cho thấy, 89% số học viên tại trung tâm đạt kết quả mong muốn ban đầu. Trong đó, 55% vượt band điểm kỳ vọng.

Theo đại diện LangGo, chỉ cần học viên không nghỉ học và bỏ quá 10% Daily challenge, LangGo sẽ cam kết đầu ra bằng hợp đồng tăng ít nhất 1 band điểm trong 2 - 2,5 tháng học tập liên tục với mỗi cá nhân. Đồng thời, đối với các trường hợp chưa đạt, LangGo sẽ đào tạo lại miễn phí cho đến khi học viên đạt được đúng với mục tiêu đầu ra.

Thảo Chi - học viên đạt 7.5 IELTS sau 2 tháng học tại LangGo cho biết: “Quá trình học IELTS có bao giờ là không vất vả. Đã rất nhiều lần mình nản, chỉ muốn bỏ cuộc vì một thời gian dài bị chững band, thậm chí còn tụt band thê thảm vì quá áp lực. Tuy nhiên, mình lại rất may mắn vì biết đến LangGo. Trong suốt quá trình học tập tại trung tâm, mình luôn có cô Diệu Hoa và các bạn cùng lớp bên cạnh động viên, tiếp lửa. Điều này khiến mình phần nào lấy lại được sự lạc quan trong quá trình ôn luyện. Bên cạnh đó, bằng những phương pháp độc lạ, LangGo đã giúp mình chinh phục được số điểm IELTS mong ước, thậm chí vượt cả sự mong đợi của bản thân”.

Trung Kiên - Overall 7.5 IELTS chia sẻ: “Sau khi nhận kết quả mình rất bất ngờ, điểm số này vượt ngoài kỳ vọng. Đặc biệt nhất là kỹ năng Viết (Writing) của mình thi được 7.5. Hồi mới vào học, mình kiểm tra Writing chỉ có 4.5 thôi. Nhưng nhờ có thầy cô tại LangGo chỉ dẫn tận tình những cách để xây dựng dàn ý, trình bày ý tưởng, mình mới có thể tự tin hơn khi viết. Ngoài ra, một điều mình thực sự rất thích tại IELTS LangGo chính là trong quá trình ôn luyện, bọn mình sẽ được cho một đề và chia nhóm rồi cùng thảo luận ý kiến. Làm việc nhóm như vậy đã giúp mình có thể học hỏi được từ những bạn khác và từ đó trau dồi bản thân hơn”.

Lớp học quy mô nhỏ cùng giảng viên chất lượng

Sau quá trình dài nghiên cứu và phát triển, Hệ thống luyện thi LangGo đã và đang ứng dụng phương pháp NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy) trong quá trình dạy và học IELTS. Theo đó, sử dụng NLP sẽ giúp kiến thức được "nạp" trực tiếp vào sâu trong tiềm thức của học viên. Điều này giúp tạo cho các bạn phản xạ giao tiếp tự nhiên và tư duy bằng tiếng Anh như người bản ngữ. Ngoài ra, phương pháp này sẽ giúp người học xác định được mục đích, mục tiêu cụ thể, tự tìm ra được vấn đề và giải pháp phù hợp cho chính mình.

So với nhiều cơ sở đào tạo tiếng Anh trên thị trường, một ưu điểm đặc biệt của LangGo là các lớp học offline trung bình chỉ từ 10 cho đến 15 học viên; tối đa 9 học viên cho các lớp trực tuyến. Theo đó, đội ngũ điều hành trung tâm nhận định rằng yếu tố then chốt quyết định đến kết quả học tập chính là môi trường rèn luyện đảm bảo tương tác liên tục 2 chiều giữa học viên và giảng viên. Do vậy, lớp học quy mô nhỏ sẽ giúp người học tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Không chỉ có vậy, các bạn học viên còn được thầy cô kèm cặp thêm riêng, gọi điện 1:1 đều đặn mỗi tuần một lần để sửa lỗi sai cũng như giải đáp thắc mắc liên tục.

Luyện tập là điều quan trọng nhưng luyện đúng mới giúp chúng ta đạt được thành công. Và để việc luyện thi IELTS mang lại kết quả, người học luôn tìm đến những giáo viên có trình độ cao, được đào tạo chuyên sâu; cùng với đó là có cách dạy truyền cảm hứng giúp học viên luôn được tiếp thêm năng lượng và động lực trong quá trình học.

Tại LangGo, 100% giảng viên đều phải đạt tối thiểu 8.0 IELTS và cần có kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi lâu năm. Cùng với đó, các giảng viên đều phải trải qua quá trình đào tạo, dạy thử và đánh giá liên tục để đảm bảo chất lượng. Mỗi tháng, tất cả các thầy cô tại LangGo sẽ được tham gia vào các chương trình training từ kiến thức chuyên môn như: Ứng dụng phương pháp ELC vào quy trình dạy từ vựng và ngữ pháp; Ngữ âm và quy trình dạy ngữ âm… cho đến các khóa học về tư duy và tâm lý học có thể kể đến: Kỷ luật và Ngoại động lực; Tâm lý học độ tuổi; Các công cụ thấu hiểu bản thân;…. Đây được đánh giá là điểm sáng độc đáo trong quá trình đào tạo giảng viên tại LangGo.

Doãn Phong