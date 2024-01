Các phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và Quy chế Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Phương thức 2, xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), dự kiến xét tuyển khoảng 25 - 30% tổng chỉ tiêu. Thí sinh nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 15/5.

Tại cơ sở chính ở TP.HCM chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, dựa trên điểm trung bình môn của 5) học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12). Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 05 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân).

Tại phân hiệu Gia Lai và phân hiệu Ninh Thuận: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm (05) học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12). Điều kiện xét tuyển là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân).

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2023 trở về trước: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ II năm lớp 12). Điều kiện xét tuyển là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân).

Đối với ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (tuyển sinh tại phân hiệu Ninh Thuận), xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 của 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn năng khiếu. Trường tổ chức thi môn năng khiếu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Giáo dục mầm non (đại học và cao đẳng), Giáo dục tiểu học, ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải đáp ứng điều kiện xét tuyển (ngưỡng đầu vào) theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên đối với hồ sơ xét tuyển trình độ đại học; Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Phương thức 3, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024, dự kiến xét tuyển khoảng 10 – 15% tổng chỉ tiêu. Nhà trường không sử dụng phương thức này để xét tuyển vào Ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) tại phân hiệu Ninh Thuận. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT và sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (đợt xét tuyển sớm), thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng và chỉ được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao nhất.

Phương thức 4, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dự kiến xét tuyển khoảng 50 – 55% tổng chỉ tiêu. Nhà trường xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có trong tổ hợp xét tuyển. Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) xét tuyển dựa vào kết điểm thi tốt nghiệp của 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn năng khiếu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Phương thức 5, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và TOEFL (phương thức kết hợp, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển: khoảng 5 – 10% tổng chỉ tiêu. Nhà trường sử dụng điểm bài thi IELTS và TOEFL ITP được quy đổi và thay thế cho môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL ITP) trong thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2024, đạt điểm bài thi IELTS từ 5.0 trở lên hoặc đạt điểm bài thi TOEFL ITP từ 470 trở lên, đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển).