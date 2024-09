Ngày 2/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bàn giao đối tượng Dương Văn Dũng (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng) cho Công an TP Hà Nội để phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an xác định, vào tháng 4/1994, Dương Văn Dũng cùng đồng bọn đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi gây án, các đồng phạm của Dũng đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, còn Dũng bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ (người chỉ tay) dẫn giải đối tượng Dương Văn Dũng về trụ sở Công an quận. Ảnh: CACC

Ngày 15/8/1994, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh truy nã số 565/LTN-PC14 đối với bị can Dương Văn Dũng. Tuy nhiên, bằng cách bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố, đi thuê nhà, mua nhà rồi lại bán nhà, di chuyển chỗ ở nhiều nơi, Dũng đã trốn truy nã suốt hơn 30 năm qua.

Nói về hành trình truy bắt Dương Văn Dũng trốn truy nã hơn 30 năm, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết: “Cảnh sát phải lần mò nhiều dấu vết liên quan đến Dương Văn Dũng, truy tìm Dũng suốt thời gian dài. Đồng thời lên kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bằng được các đối tượng truy nã thuộc diện “trốn sâu, trốn lâu, trốn kỹ”.

Nhiều lần, tưởng đã bắt được nhưng khi đến nơi Dũng lại trốn mất. "Những lần như vậy, chúng tôi lại phải họp bàn, đánh giá quá trình tổ chức, rà soát truy bắt", lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết.

Đối tượng Dương Văn Dũng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến khoảng 18h ngày 31/8/2024, sau thời gian dài truy tìm, xác định Dương Văn Dũng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường An Khánh (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), kế hoạch vây bắt Dũng được triển khai.

Sau quá trình phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Công an phường An Khánh (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Dương Văn Dũng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ di lý về Hà Nội.

Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, chiều 31/8, khi bị bắt, Dũng rất bất ngờ, nhưng không có phản ứng gì, chỉ trình bày: “Tôi bị bệnh, phải đối xử thế này...”.

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết: "Khi bị bắt, chúng tôi nói với Dũng không thể trốn mãi được. Còn nếu bị bệnh, khi bị tạm giam cứ trình bày để được chăm sóc sức khỏe".