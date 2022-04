Plaschem tiên phong sản xuất màng BOPP chất lượng cao tại Việt Nam

Hội thảo Màng BOPP Tú Phương - Tiên phong bao bì Việt Nam

Lời giải cho sự thiếu hụt màng BOPP chất lượng

BOPP là loại màng Polypropylene định hướng hai chiều với độ dày màng từ 12 - 60𝝁𝙢, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như làm bao bì mềm thực phẩm (mì gói, bánh kẹo, cà phê…), băng dính, nhãn dán, giấy gói, bao và túi. Đặc biệt chỉ tính riêng lĩnh vực thực phẩm, năm 2019 nhu cầu màng BOPP lên tới hơn 5 triệu tấn.

Tuy nhiên theo thống kê năm 2021, sản lượng màng BOPP hàng năm tại Việt Nam còn thiếu hụt khá nhiều so với nhu cầu trong nước. Ước tính, mỗi năm có đến 75.000 - 80.000 tấn tương đương 60% sản lượng màng nhựa BOPP phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Nhằm giải quyết vấn đề trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Plaschem Việt Nam (https://plaschem.vn/) đã đầu tư lớn vào việc sản xuất và phát triển màng nhựa BOPP. Với lực lượng nội tại mạnh mẽ cùng tầm nhìn chiến lược đúng đắn, Plaschem đang thể hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Đầu năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, Chủ tịch Plaschem Bùi Tố Minh cùng Ban lãnh đạo đã cho khởi công xây dựng nhà máy sản xuất màng BOPP Tú Phương (Tu Phuong BOPP Film Factory) trên khu đất 50.000 mét vuông thuộc thành phố vệ tinh Tân An - tỉnh Long An, nằm trong cụm công nghiệp Tú Phương. Kinh phí đầu tư cho nhà máy này lên đến 1.000 tỷ đồng.

BOPP Tú Phương dự kiến cung cấp 51.000 tấn màng nhựa BOPP mỗi năm

Nhà máy BOPP Tú Phương (https://tuphuongbopp.vn/) là dự án lớn nhất trong năm 2021 của tập đoàn Plaschem, dự kiến sẽ cung cấp khoảng 51.000 tấn màng nhựa BOPP mỗi năm, đáp ứng đáng kể lượng thiếu hụt của thị trường trong nước.

Đại diện Plaschem cho biết, BOPP Tú Phương nhập khẩu dây chuyền máy móc hoàn toàn từ Tập đoàn Brueckner (Đức) - thương hiệu hàng đầu trong sản xuất, lắp đặt hệ thống dây chuyền máy sản xuất màng nhựa BOPP với gần 800 dây chuyền tương tự trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia và kỹ sư quốc tế với hơn 30 năm kinh nghiệm đã công tác tại các tập đoàn sản xuất màng BOPP lớn tại châu Á luôn có mặt tại BOPP Tú Phương để đảm bảo các khâu sản xuất được vận hành chính xác, trơn tru. Điều này sẽ khiến mỗi sản phẩm từ nhà máy BOPP Tú Phương đều đạt chuẩn quốc tế dù được sản xuất trong nước.

Trong buổi Hội thảo “Màng BOPP Tú Phương - Tiên phong bao bì Việt Nam”, tổ chức ngày 15/4/2022 tại TP.HCM, Chủ tịch Plaschem Bùi Tố Minh khẳng định sẽ cung cấp loại màng nhựa với hiệu suất và chất lượng hàng đầu trên thị trường. Ông Minh nhấn mạnh, màng nhựa BOPP Tú Phương sẽ là sản phẩm vượt trội về chất lượng, độ bền, khả năng chịu lực cũng như tốc độ in ấn.

Ông Bùi Tố Minh cũng cho hay, giá bán và dịch vụ hậu mãi đối với sản phẩm màng BOPP Tú Phương sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với các sản phẩm tương tự được nhập khẩu từ nước ngoài.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các đối tác trong nước của Plaschem từ 3 miền Bắc Trung Nam và khách hàng quốc tế đến từ châu Âu, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập…

Plaschem Việt Nam - tầm nhìn hướng đến tương lai

Lãnh đạo Plaschem chia sẻ, chính sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp - dịch vụ tại Việt Nam đã kéo theo nhu cầu ngày càng tăng đối với nhiều loại sản phẩm công nghiệp, trong đó có sản phẩm màng nhựa BOPP. Đó cũng là lý do Plaschem Việt Nam không dừng lại ở những thành công trước mắt mà luôn tìm tòi, nghiên cứu những hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu thời cuộc, hướng tới giá trị bền vững cho tương lai.

Dự kiến năm 2025, Plaschem Việt Nam tiếp tục nhận bàn giao dây chuyền sản xuất màng BOPP thứ 2 từ Tập đoàn Brueckner (Đức). Nhờ vậy, sản lượng màng BOPP hằng năm từ nhà máy BOPP Tú Phương sẽ nâng lên gấp đôi so với dự tính hiện tại. Tập đoàn đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà sản xuất và cung cấp màng nhựa BOPP lớn nhất tại thị trường trong nước.

Plaschem cũng đặt tham vọng xuất khẩu màng nhựa BOPP cao cấp sang các nước châu Âu và nhiều nước châu Á khác. Mới đây, nhà máy BOPP Tú Phương đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty Hanwa Nhật Bản và các đại lý lớn ở châu Âu, châu Á phân phối sản phẩm này.

Ngoài chuỗi nhà máy sản xuất Bạt nhựa Tú Phương, Jumbo Tú Phương, Ad*bag Tú Phương, BOPP Film Tú Phương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Plaschem Việt Nam đang vươn mình trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành, tập trung đầu tư vào các mảng như: chuỗi du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Silk Path (http://silkpathhotel.com/), hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê, logistics…

