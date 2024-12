Bội thu giải thưởng tại CSI Award

Tại Lễ Vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2024 (CSI 2024), hôm 30/11, Prime Group (công ty thành viên thuộc tập đoàn SCG) - doanh nghiệp hàng đầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi số lượng công ty thành viên đạt giải thưởng CSI Award tăng từ 4 lên 5, gồm: Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc, Công ty Cổ phần Prime Đại Việt, Công ty Cổ phần Prime Yên Bình, Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong và Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên.

Việc Prime Group có thêm công ty thành viên đạt được giải thưởng CSI Award năm nay là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược ESG 4 Plus. Ảnh: Prime Group

Nổi bật, Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên đạt được thành tích ấn tượng khi lọt vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2024, một bước tiến vượt bậc so với vị trí ngoài Top 100 trước đó.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Prime Đại Việt cũng được vinh danh ở Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm khí nhà kính.

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2024 (CSI) được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trên các khía cạnh toàn diện: hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường.

Những thành công trên của Prime Group đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển toàn diện và những sáng kiến của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả bền vững.

Ông Kulachet Dharachandra - Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi Prime Group, thành viên của tập đoàn SCG, tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam nhiều năm liên tiếp: "Điều này đã minh chứng cho hiệu quả các sáng kiến ESG của tập đoàn và sự quyết tâm của các công ty thành viên, trong đó có Prime Group”.

Tham gia chương trình CSI đã mang lại cho Prime những bài học quý giá, giúp công ty tinh chỉnh chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ảnh: Prime Group

Theo ông, những hiểu biết từ quá trình tham gia các chương trình CSI đã giúp doanh nghiệp có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó tinh chỉnh chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để phù hợp hơn với người tiêu dùng và nhà đầu tư. Việc tham gia chương trình CSI cũng củng cố cam kết của doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội, đồng thời thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

Tiên phong thay đổi theo hướng bền vững

Prime Group là một trong những thành viên nằm trong hệ sinh thái phát triển bền vững của Tập đoàn SCG. Với chiến lược ESG 4 Plus (Hướng đến phát thải ròng bằng không - Set Net Zero; Phát triển xanh - Go Green; Giảm bất bình đẳng - Reduce Inequality; Thúc đẩy hợp tác - Embrace Collaboration; Công bằng - Fairness; Minh bạch - Transparency) áp dụng từ năm 2021, công ty đã tiên phong thay đổi từ quy trình sản xuất đến sản phẩm thân thiện với môi trường.

Theo đó, với cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Prime Group đã thực hiện hàng loạt cải tiến trong sản xuất. Tiêu biểu là sáng kiến thay thế xe nâng dầu diesel bằng xe nâng điện, tận dụng năng lượng mặt trời và chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch (than) sang sinh khối… Những nỗ lực này giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời nâng cao hiệu quả năng lượng và cải thiện môi trường làm việc.

Công ty cũng đã đẩy mạnh sản xuất các dòng sản phẩm xanh cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm đạt chứng nhận bền vững SCG Green Choice không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao, thân thiện với môi trường, còn có ưu điểm mang đến không gian sống hiện đại và an toàn cho người sử dụng.

Các sản phẩm của Prime Group được đánh giá cao vì chất lượng vượt trội, an toàn với sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Ảnh: Prime Group

Đơn cử, gạch ốp lát Porcelain đảm bảo phát thải Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compounds - VOCs) không quá 0,5mg/m3, nên an toàn cho sức khỏe người dùng. Trong khi đó, gạch mỏng Slim Tiles đặt ra một tiêu chuẩn mới về sản phẩm gạch nhẹ, dễ lắp đặt, giảm nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ. Những sáng kiến này giúp Prime Group giảm đến 25% mức tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Prime Group đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người, xem nhà máy như “ngôi nhà thứ hai” của nhân viên. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào các hạng mục an toàn và môi trường, xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cải thiện phúc lợi nhằm đảm bảo người lao động có được môi trường làm việc tốt nhất.

Các chương trình đào tạo về an toàn và sức khỏe lao động được triển khai thường xuyên, kết hợp với các biện pháp giám sát chặt chẽ, khẳng định giá trị con người là trọng tâm của sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Prime Group còn tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp kiểu mẫu, vận hành hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng, ISO 45001:2018 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và ISO 14001:2015 về quản lý môi trường, Chương trình đánh giá hiệu quả môi trường EPAP (Environmental Performance Assessment Program), Chương trình đánh giá hiệu quả an toàn SPAP (Safety Performance Assessment Program) của Thái Lan, đóng góp tích cực vào kinh tế carbon thấp của Việt Nam.

Prime Group khẳng định vị thế dẫn đầu ngành vật liệu xây dựng trong việc phát triển bền vững trên nhiều phương diện. Ảnh: Prime Group

Với những nỗ lực cùng thành tựu vượt bậc, Prime Group không chỉ thể hiện cam kết và khẳng định vai trò dẫn đầu trong phát triển bền vững, mà còn tiếp tục tiên phong đầu tư vào công nghệ xanh. Điều này giúp công ty tạo dựng niềm tin mạnh mẽ với đối tác và cộng đồng, cùng hướng đến một tương lai thịnh vượng, bền vững.

Quốc Tuấn