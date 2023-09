Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Theo Sở Y tế Hà Nội, tới chiều 14/9, còn 36 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi, chăm sóc tại 5 bệnh viện.

Rất nhiều trường hợp vào viện được chẩn đoán bị ngạt khói, suy hô hấp, theo dõi viêm phổi do ngạt khói, ngộ độc khí CO, một số ca đa vết thương, bỏng do nhiệt; gãy xương, chấn thương cột sống…

Một số nạn nhân may mắn thoát chết chia sẻ khi phát hiện đám cháy, họ vào nhà, đóng chặt cửa, lấy chăn, rèm cửa ngâm nước để bịt các khe cửa; tẩm nước vào khăn, quần áo che mũi miệng, chui vào tủ quần áo rồi gọi và chờ cứu hộ… Có trường hợp nhảy từ tầng cao, hoặc xuống bằng dây an toàn, có em bé được cha mẹ cho vào trong thùng rồi thả xuống theo dây.

Vận chuyển nạn nhân vụ cháy chung cư mini dưới trời mưa nặng hạt. Ảnh: Đình Hiếu

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, phụ trách Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, cho hay về mặt khoa học, cách chui vào không gian kín như tủ quần áo hay nhà vệ sinh không phải là tối ưu, thậm chí là phản khoa học.

“Trong phòng kín, dù có xả nước lạnh hay quạt thông gió thì dưỡng khí sẽ mất dần sau khi bị các loại khí độc như CO, HCN, CO2... len vào, xâm chiếm không gian của dưỡng khí", bác sĩ Hoàng cho biết. Nguy cơ tử vong do thiếu dưỡng khí, phổi có nguy cơ hít phải luồng khí độc như CO, HCN, CO2... và hơi nóng, khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng bởi khí độc và do bỏng niêm mạc đường hô hấp.

"Nạn nhân bị ngạt khí độc nhanh hơn trước khi bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ", ông nói thêm.

Vị bác sĩ cho rằng trong trường hợp đám cháy được dập tắt nhanh chóng, hoặc khí độc chưa xâm lấn quá nhiều, không gây thiếu oxy, không còn cách nào khác để thoát nạn, đây có thể là một cách kéo dài thời gian sống sót, hi vọng được cứu sống. Những người sống sót bằng cách này thật sự rất may mắn vì sớm được cứu bởi nếu thời gian cháy lâu thì việc này càng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, khi xảy ra sự cố cháy, cách phù hợp vẫn là khom lưng, ngồi hoặc bò sát dưới sàn nhà, do đây là vùng không khí có chứa ít khí độc hơn. Đồng thời tẩm khăn/vải ướt che mũi, miệng (trừ phần mắt) để có thể hạn chế tối đa lượng khí độc vào phổi.

"Người dân nên chạy ra ban công, nơi thoáng khí, nếu không xuống được ngay thì nên dựng một tấm mái để nấp dưới đó, khí độc trong nhà bay ra sẽ bay lên cao, vượt lên mái. Ví dụ dùng một tấm đệm gác chéo tạo hình tam giác để người chui xuống dưới", bác sĩ Hoàng khuyên.

Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay việc phủ khăn ướt che kín mặt, mũi có thể giúp tránh khói nhưng không ngăn được ngộ độc khí CO. "Trong đám cháy, nếu ở trong phòng kín quá thì dù có khăn ướt vẫn có thể bị ngộ độc khí CO", ông nói.

Vì thế, ngay khi được cứu thoát khỏi đám cháy, các nạn nhân cần được cho thở oxy ngay để đảm bảo cung cấp oxy, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra các vết thương trên người, đặc biệt vết thương do ngã, va chạm, sau đó chuyển vào bệnh viện để đánh giá sâu hơn.