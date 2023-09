Đêm 12/9, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư mini trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), Bạch Mai, bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất miền Bắc đã lập tức bật "báo động đỏ", sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân.

Chỉ trong vòng một đêm, bệnh viện đã tiếp nhận đồng loạt 26 nạn nhân của vụ cháy, trong đó 2 trường hợp đã tử vong trước khi nhập viện. Đây là cũng cơ sở y tế đang điều trị cho nhiều nạn nhân nhất.

8h45 phút sáng 13/9, một cuộc hội chẩn khẩn cấp đã được tổ chức tại giảng đường A9, với hàng chục bác sĩ từ các khoa, phòng, trung tâm cùng các chuyên gia trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức cũng có mặt.

Bạch Mai là bệnh viện tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho nhiều nạn nhân nhất trong vụ cháy. Ảnh: Thạch Thảo.

Nạn nhân có thể bất ngờ diễn biến xấu

Tại buổi hội chẩn, tâm trạng của các bác sĩ đều rất khẩn trương. Họ cập nhật nhanh nhất tình hình bệnh nhân và báo cáo chi tiết tình trạng từng người, các can thiệp đã triển khai, cố gắng không bỏ sót thông tin nào. Sau đó, các chuyên gia cùng nhau bàn bạc đưa ra các phương án điều trị.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Chi, nguyên Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, cũng vội vàng đến tham gia hội chẩn khi có thông tin về vụ cháy lớn. Ông nhận định: "Đây là thảm họa của xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bệnh viện Bạch Mai đã khởi động kịch bản cấp cứu thảm họa từ lâu nhưng mỗi trường hợp có những thay đổi khác nhau".

Theo chuyên gia này, nạn nhân nặng và có xu hướng diễn biến xấu có thể phải sử dụng ECMO. Đặc biệt, trong 24 giờ đầu, bệnh nhân chưa có chuyển biến nặng nhưng tổn thương não, suy tạng có thể xuất hiện sau đó. "Vì vậy, các bệnh nhân cần được theo dõi thật chặt chẽ từ tim, cho tới chức năng các cơ quan khác nhau", ông nhấn mạnh.

Tại cuộc hội chẩn này, ông Cơ cũng giao nhiệm vụ cho từng khoa phòng cần "coi bệnh nhân như người nhà, chăm sóc toàn diện từ điều trị tới hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng".

Tất cả bệnh nhân, dù đang tỉnh táo, đều phải xét nghiệm khí CO trong máu để xác định tình trạng nhiễm độc. Ảnh: Thạch Thảo.

Tất cả bệnh nhân đều phải xét nghiệm CO dù tỉnh táo

Ông Đặng Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, nhận định đây là trường hợp ngộ độc hàng loạt khí CO. Do đó, tất cả bệnh nhân, dù đang tỉnh táo, đều phải xét nghiệm khí CO trong máu. Đây là phương pháp dùng để xác định bệnh nhân có bị nhiễm độc khi hít phải khí CO hay không.

Nếu nồng độ CO quá ngưỡng, ông Tuấn đề nghị các trưởng đơn vị chủ động đánh giá tình trạng bệnh nhân đang điều trị tại khoa của mình để có thể đề xuất giải CO bằng oxy cao áp.

Cụ thể, bệnh nhân đi lại được có thể di chuyển tới các cơ sở y tế có oxy cao áp. Trường hợp bệnh nhân nguy kịch phải thở máy có thể đưa cả máy thở vào buồng oxy cao áp. Giáo sư Tuấn cho rằng: "Đây là cách điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ngộ độc CO".

Đồng thời, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã chỉ đạo Trung tâm Chống độc đi tới các khoa phòng để đánh giá vấn đề ngộ độc CO, ghi chép vào hồ sơ chi tiết cụ thể tình hình của từng nạn nhân.

Bởi ngộ độc CO rất nguy hiểm. Khí này xâm nhập cơ thể chủ yếu qua đường hô hấp... Các tổn thương đầu tiên của nhiễm độc CO xảy ra với hệ thần kinh trung ương kéo theo tổn thương cả thần kinh ngoại biên. Bên cạnh đó, CO còn gây rối loạn tuần hoàn mạch, làm tăng tính thấm của mạch máu, nhất là các mao mạch, gây xuất huyết ở hàng loạt các cơ quan như não, phổi, đường tiêu hóa.

Ông Tuấn cũng lưu ý người bệnh cần được nội soi khí quản để xác định có muội than hay không và tiến hành rửa. Để điều trị cho nạn nhân, vị chuyên gia này khẳng định cần sự phối hợp của Trung tâm Hô hấp tới các khoa phòng.

Chuyên gia này cũng đưa ra hàng loạt lưu ý đối với từng loại chấn thương để đảm bảo bệnh nhân được theo dõi sát và có phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, lúc 23h30 ngày 12/9, tại chung cư mini cao 9 tầng, 1 tum nằm trong ngõ 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy cháy vào nửa đêm nên có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Chung cư mini này có diện tích mặt sàn khoảng 200m2, 150 người dân sinh sống trong gần 50 căn hộ cho thuê. Trong đó, 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích căn hộ từ 35-56m2.

Khoảng 4h45 sáng 13/9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.