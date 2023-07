Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi rất chăm chỉ luyện tập thể dục nhưng lại tự ti vì vòng 1 của mình quá lớn. Ngực của tôi phát triển từ khi học cấp ba, quầng ngực cũng như phụ nữ. Vì điều này, tôi không dám yêu ai. Mẹ tôi cho rằng nguyên nhân có phải do ngày còn nhỏ tôi hay ăn đậu phụ. Trường hợp của tôi có điều trị được không? Lê Văn Chung (Thanh Xuân, Hà Nội)

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Duy Linh - Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), tư vấn:

Trường hợp của bạn không phải là hiếm gặp. Tôi đã gặp nhiều nam giới tự ti vì ngực quá lớn. Bệnh phì đại tuyến vú nam có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, bệnh gây cho bệnh nhân cảm giác buồn chán, ngượng ngùng, mất thẩm mỹ. Đôi khi bệnh còn xuất hiện những u cục bất thường ở vùng ngực.

Bác sĩ Linh thăm khám cho bệnh nhân tại khoa. Ảnh: P.T.

Ba nguyên nhân khiến ngực của nam giới phát triển hơn bình thường đó là:

Thứ nhất, tác động của tuổi dậy thì: Trong quá trình dậy thì, nếu hormone Estrogen phát triển trội hơn Testosteron, bé trai có thể thấy phần vú trở nên to và mềm hơn.

Thứ hai, chế độ sinh hoạt, ăn uống không điều độ: Nam giới thường xuyên sử dụng rượu bia, chất kích thích sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến gan và mất cân bằng nội tiết trong cơ thể. Sự lão hóa và dư thừa cân nặng làm mỡ tích tụ, mỡ là thành phần tạo nên hormone estrogen.

Thứ ba, tiền sử sức khỏe và tác dụng phụ của thuốc: Những người bị mắc những bệnh lý và thường xuyên phải sử dụng thuốc điều trị như bệnh tim, tăng huyết áp, hormone điều trị ung thư, thuốc giúp tăng cơ bắp, tăng nguy cơ mắc bệnh phì đại tuyến vú nam giới.

Liên quan tới nghi ngờ của bạn về đậu phụ gây to ngực ở nam giới. Tôi trả lời như sau: Đậu phụ, đậu nành có chứa nhiều isoflavone (còn gọi là phytoestrogen) - một hợp chất từ thực vật có cấu trúc tương tự như nội tiết tố nữ estrogen. Do đó đã có nhầm lẫn cho rằng ăn nhiều đậu nành khiến nam giới bị “nữ hóa”.

Tuy nhiên, phytoestrogen lại không hoạt động giống như estrogen vì chúng yếu hơn khoảng 1.000 lần so với nội tiết tố này. Do vậy, sau khi ăn đậu nành, dù phytoestrogen được chuyển hóa thì tác dụng của nó cũng cực kỳ yếu. Do đó, nếu thường xuyên kết hợp đậu nành trong khẩu phần ăn đa dạng nguồn thực phẩm thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng xấu gì đến sức khỏe đàn ông.

Không chỉ an toàn với nội tiết tố nam, đậu nành còn cung cấp nguồn chất béo và chất xơ không bão hòa có lợi cho tim, giúp xây dựng cơ bắp và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới.

Về việc điều trị, nam giới ngực phát triển bệnh nhân có thể không cần phải can thiệp điều trị gì. Những người đang sử dụng những thuốc điều trị bệnh lý mạn tính có chứa estrogen hoặc các thành phần tương tự như estrogen. Khi ngừng thuốc thì tình trạng phì đại có thể ổn định. Những bệnh nhân béo phì, thừa cân nên điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia.

Phẫu thuật có thể được xem xét nếu bệnh phì đại tuyến vú nam không cải thiện khi thay đổi lối sống, điều trị thuốc, hoặc nếu bệnh nhân bị mắc chứng này trong thời gian dài và ảnh hưởng tới chất lượng sống.

Bị bệnh phì đại tuyến vú nam không làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú, nhưng điều quan trọng là hiểu biết về tuyến vú của chính mình. Hãy đến các cơ sở y tế nếu bệnh nhân nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể, những thay đổi này xảy ra sớm hay muộn sau khi được chẩn đoán mắc bệnh phì đại tuyến vú nam.