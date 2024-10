Tác phẩm "Comedian". Ảnh: Sotheby’s

Năm 2019, khi một quả chuối dán lên tường bằng băng dính được bán với giá 120.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng), truyền thông đã dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến ý nghĩa của nghệ thuật.

Sắp tới, nhà cái Sotheby’s sẽ tiếp tục đấu giá phiên bản khác của tác phẩm nghệ thuật ý niệm này có tên Comedian (Diễn viên hài) ước tính có thể đạt từ 1-1,5 triệu USD. Đây là 1 trong 3 phiên bản của "quả chuối" đã gây xôn xao cách đây 5 năm khi được bán với giá ngất ngưởng.

Người thắng đấu giá sẽ được nhận một quả chuối cùng một cuộn băng keo cùng bảng hướng dẫn cách sắp đặt tác phẩm của tác giả.

Comedian là tác phẩm nghệ thuật ý niệm và vật liệu được sử dụng sẽ thay đổi theo mỗi lần nghệ sĩ thực hiện sắp đặt.

Cattelan và gallery Perrotin ở Paris, Pháp đã thu hút sự chú ý trong giới nghệ thuật toàn cầu cách đây 5 năm khi trưng bày tác phẩm Comedian với giá đề xuất lên tới 6 con số tại hội chợ Art Basel Miami Beach. Tác phẩm gốc sử dụng quả chuối được mua ở một cửa hàng hoa quả ở Miami. Khi đó, hàng dài người xếp hàng đến xem khiến nó trở nên vô cùng nổi tiếng.

Thậm chí nghệ sĩ biểu diễn David Datuna gây choáng khi gỡ quả chuối khỏi băng dính dán trên tường rồi bóc ăn luôn trước mặt hàng trăm khách thăm quan ở hội chợ. Sau đó, nghệ sĩ cho biết đó là màn trình diễn nghệ thuật thực sự chứ không phải hành động phá hoại tác phẩm.

Cận cảnh tác phẩm nghệ thuật ý niệm "Comedian" (Diễn viên hài). Ảnh: Sotheby’s

Tác phẩm sắp đặt sau đó được tháo dỡ vì vấn đề an ninh nhưng 3 phiên bản của quả chuối dính băng keo đã tìm thấy chủ nhân. Hai trong số đó được các nhà sưu tầm tư nhân mua với giá 120.000 USD, tác phẩm còn lại được trả giá cao hơn cho một người mua giấu mặt sau đó tặng lại cho Bảo tàng The Guggenheim ở New York, Mỹ.

Sotheby’s chưa tiết lộ danh tính người bán Comedian vào tháng 11 tới nhưng cho hay chủ sở hữu của nó đã mua lại tác phẩm từ một trong những chủ sở hữu ban đầu.

Quỳnh An - Theo CNN