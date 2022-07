Quá tải dán thẻ thu phí không dừng ETC, chủ xe chờ 'nước đến chân mới nhảy'

Từ 1/8, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước chỉ thu phí tự động không dừng (ETC) nên xe chưa dán thẻ tuyệt đối không di chuyển vào làn ETC. Phương tiện chưa dán thẻ ETC khi đi vào cao tốc sẽ được hướng dẫn đi vào làn xử lý sự cố. Đối với phương tiện đã dán thẻ ETC phải đảm bảo tài khoản thu phí đủ để thực hiện một giao dịch. Do vậy, cần kiểm tra số dư tài khoản qua app nhà cung cấp dịch vụ trước khi vào đường cao tốc. Nếu gặp sự cố kỹ thuật tại trạm thu phí có thể yêu cầu lực lượng tại trạm kiểm tra, dán lại thẻ. Nếu các chủ phương tiện chưa dán thẻ, không đủ tiền trong tài khoản cố tình chống đối sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.