TPHCM lên phương án thu phí không dừng, xử phạt nghiêm xe cố tình vi phạm

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn đề nghị các nhà đầu tư dự án BOT khẩn trương triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông, kết nối liên thông để thu phí không dừng (ETC) theo yêu cầu của Chính phủ. Các trạm chỉ duy trì một làn hỗn hợp trên một chiều chạy và phải hoàn thành trước ngày 31/7.

TP.HCM hiện có 5 trạm BOT ở các cửa ngõ bao gồm: An Sương - An Lạc, xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh và trạm Phú Hữu.

Các trạm BOT tại TP.HCM sẽ tổ chức thu phí không dừng ETC từ 1/8

Trong đó, Sở GTVT lưu ý đến Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII) khẩn trương bổ sung đầy đủ các biển báo “Làn thu phí ETC " và " Làn thu phí hỗn hợp ", bố trí vạch mũi tên chỉ hướng, kẻ chữ "ETC” màu trắng và gắn đinh phản quang theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng thường xuyên điều tiết, hướng dẫn lưu thông tại khu vực trạm thu phí.

Đối với khu vực Trạm thu phí An Sương – An Lạc có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Do đó, Sở đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tăng cường bố trí lực lượng thường xuyên điều tiết, hưởng dẫn các phương tiện đã dẫn thẻ định danh lưu thông vào làn thu phí ETC.

Ngoài ra, Sở đề nghị các Nhà đầu tư dự án BOT bổ sung, tăng cường treo băng rôn thông báo từ xa trên tuyến chính và các tuyến đường xung quanh khu vực trạm thu phí. Riêng băng rôn tại các làn thu phí ETC cần nêu rõ mức xử phạt đối với các phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC lưu thông vào làn thu phí ETC.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở GTVT, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức bố trí lực lượng tại trạm thu phí để hỗ trợ, hướng dẫn, theo dõi quá trình triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn của các nhà đầu tư dự án BOT trong tuần đầu tiên của tháng 8.

Đồng thời, Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, các nhà đầu tư dự án BOT thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 1/8.