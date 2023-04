he Super Mario Bros. Movie (Phim Anh Em Super Mario) xoay quanh cuộc phiêu lưu ở thế giới Vương quốc Nấm của anh em thợ sửa ống nước Mario và Luigi. Sau khi tình cờ bước tới vùng đất lạ từ một ống nước, Luigi đã bị chia tách với Mario và rơi vào tay quái vật rùa xấu xa Bowser đang âm mưu độc chiếm thế giới. Trong lúc cố gắng tìm kiếm người anh em của mình, Mario đã chạm mặt anh bạn nấm Toad và công chúa Đào. Từ đây họ sát cánh bên nhau trên hành trình ngăn chặn thế lực hắc ám.

Dựa trên thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng của Nintendo, được xưởng phim Illumination phù phép cực sinh động, Phim Anh Em Super Mario có thể coi là phiên bản trò chơi kinh điển tiếp theo của vũ trụ Mario được đưa lên màn ảnh rộng.

Mario Kart là loạt trò chơi đua xe go-kart được ra mắt vào năm 1992 trên Super Nintendo. Loạt game này đã đạt được nhiều thành công về mặt thương mại, sở hữu tới tổng cộng 14 trò chơi và hơn 164,43 triệu bản đã được bán trên toàn thế giới.

Phim Anh Em Super Mario do Aaron Horvath và Michael Jelenic (Teen Titans Go!) đạo diễn, từ kịch bản được viết bởi biên kịch của Minions: The Rise of Gru - Matthew Fogel, sản xuất bởi Illumination và Nintendo. Phim có sự tham gia lồng tiếng của dàn diễn viên toàn sao bao gồm: Chris Pratt trong vai Mario, Anya Taylor-Joy (Công chúa Đào), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong)....

Nhân dịp Phim Anh Em Super Mario ra rạp Việt từ 7/4, CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet 1 số phần quà từ phim. Để có cơ hội nhận quà, xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau.

1. Diễn viên nào lồng tiếng cho nhân vật Mario trong 'Phim Anh Em Super Mario'?

A. Jack Black

B. Chris Pratt

C. Charlie Day

2. Anya Taylor-Joy - nữ diễn viên lồng tiếng cho Công chúa Đào từng lồng tiếng cho phim nào dưới đấy?

A. Playmobil: The Movie

B. Tom & Jerry: The Movie



