Anya Taylor-Joy - vai Công chúa Đào trong 'Phim Anh Em Super Mario'

Người hâm mộ được gặp lại Anya Taylor-Joy ở rạp chiếu toàn cầu từ 7/4 phía sau tạo hình xinh đẹp và đậm chất hành động của nhân vật Công chúa Đào (Princess Peach) do nữ diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình có ngân sách 100 triệu USD The Super Mario Bros. Movie (Phim Anh Em Super Mario).

Nàng công chúa trên màn ảnh cũng giống như nữ diễn viên ngoài đời, đều vô cùng xinh đẹp và cá tính. Có một điểm chung nổi bật dễ nhận ra giữa Anya Taylor-Joy và Công chúa Đào là cả hai đều sở hữu đôi mắt to.

Sinh năm 1996, Anya Taylor-Joy có xuất thân vũ công múa ballet song lại yêu thích diễn xuất. Cô ghi điểm với khán giả trong dự án đầu tiên The Witch mà mình đóng chính vào năm 2015. Đây được coi là bước tiến lớn của Anya Taylor-Joy sau nhiều vai phụ mờ nhạt.

Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án kinh dị - giật gân khác như: Split, Glass, Last Night in Soho, The New Mutants hay gần đây nhất là The Menu. Vì lẽ đó, Anya Taylor-Joy được mệnh danh là 'Scream Queen' thế hệ mới - thuật ngữ dùng để chỉ những mỹ nhân chuyên đóng phim kinh dị và đạt thành công lớn.

Song Anya Taylor-Joy được biết đến nhiều nhất sau khi tham gia The Queen’s Gambit (Gambit Hậu - 2020) - bộ phim về nữ kiện tướng cờ vua đã bùng nổ về mặt chuyên môn lẫn doanh số. Đây là loạt phim giới hạn có lượng khán giả cao nhất từ trước đến nay với 62 triệu thuê bao đón xem sau 1 tháng lên sóng.

The Queen’s Gambit mang về 2 giải Quả cầu vàng là Loạt phim giới hạn hay nhất và chiếc cúp Nữ chính xuất sắc nhất dành cho Anya Taylor-Joy. Ngoài ra, bộ phim cũng giúp cô nhận được những giải lớn như: Critics’ Choice, giải của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh và 1 đề cử Emmy.

Anya-Taylor Joy đang là một trong những diễn viên nữ 9X hàng đầu của Hollywood. Cô được săn đón trên màn ảnh lẫn sàn diễn thời trang, đang ấp ủ trong tay nhiều dự án đình đám sắp khởi chiếu như Furiosa - ngoại truyện của Mad Max và gần nhất là bom tấn hoạt hình Phim Anh Em Super Mario.