Ngày 15/12/2023 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) vừa công bố chuỗi chương trình cộng đồng Tết Giáp Thìn 2024 với tên gọi “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam trong năm 2023, chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” đặc biệt hướng đến đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo Tết cho người dân của chính quyền địa phương.

Đồng thời, chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng và hải đảo đã ngày đêm ra sức bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn - ông Ngô Văn Cương cùng ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”

Theo đó, chương trình sẽ được triển khai từ 6/1/2024 - 5/2/2024 với sự tham gia của các nhân viên Sabeco trên toàn hệ thống và sự đồng hành của các tỉnh thành Đoàn, chính quyền địa phương tại 25 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

Với tổng ngân sách lên đến 7,4 tỷ đồng, mỗi phần quà Tết sẽ gồm một túi nhu yếu phẩm ngày Tết trị giá 400.000 đồng và bao lì xì tiền mặt 300.000 đồng để trao đến các đối tượng thụ hưởng.

Bí thư Trung ương Đoàn - ông Ngô Văn Cương phát biểu tại lễ công bố chương trình

Phát biểu tại lễ công bố chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn - ông Ngô Văn Cương chia sẻ, Tết đã cận kề, nhưng việc chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, sum vầy của nhiều ngư dân, thanh niên công nhân, người lao động trẻ đang mưu sinh tại các đô thị lớn, các vùng ven biển còn phải bỏ ngỏ trước những khó khăn, gian nan của cuộc sống. Đây cũng là lý do Trung ương Đoàn phối hợp với Sabeco tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”, hướng đến góp phần giảm bớt gánh lo Tết cho các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do kinh tế bị ảnh hưởng sau Covid, các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco cũng nhấn mạnh, “Thông qua chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” chúng tôi muốn tiếp tục khẳng định cam kết luôn đem lại những gì tốt nhất cho Việt Nam bằng những hành động cụ thể và ý nghĩa để cùng người dân Việt Nam chào đón Năm Giáp Thìn với tinh thần tích cực, hy vọng tươi sáng hơn và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn để hướng đến một năm thật khởi sắc”.

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco - chia sẻ ý nghĩa đặc biệt của chương trình

Hàng loạt sáng kiến và chương trình hỗ trợ cộng đồng

Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc” do Sabeco triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng được Sabeco tổ chức thường niên nhằm giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người lao động trước thềm Tết Nguyên đán, như lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và thịnh vượng.

Từ năm 2020 đến nay, Bia Saigon đã liên tục thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ hơn 42 tỉ đồng cho hơn 27.800 đối tượng thụ hưởng ở 63 tỉnh, thành Việt Nam, thông qua nhiều hình thức như tặng quà gồm nhu yếu phẩm, bao lì xì, vé di chuyển về quê, … để người lao động, các đối tượng khó khăn có một kì nghỉ Tết Nguyên Đán ấm cúng và đoàn viên.

Có thể kể đến như trong chiến dịch "Về nhà ăn Tết" dịp Tết 2019 và 2020, Sabeco cùng Trung ương Đoàn chung tay hỗ trợ 2.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về sum họp gia đình. Chiến dịch "Tết gắn kết" của Sabeco và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dịp Tết Tân Sửu 2021 đã trao tặng hàng nghìn phần quà đến công nhân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng.

Năm 2022, chương trình "Tết chung một nhà" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bia Saigon đã trao tặng tổng cộng 2.000 tấm vé về quê cùng những phần quà Tết cho công nhân, người lao động và sinh viên đại học. Đến năm 2023, cùng Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động, SABECO đã trao 8.000 phần quà Tết cho người lao động tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển bền vững, Sabeco luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích cực cho cộng đồng và Việt Nam.

