Qua thời kỳ bùng nổ, các công ty crypto đối mặt làn sóng sa thải quy mô lớn

Trước đó, đầu năm nay Coinbase đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm 2.000 nhân viên cho các vị trí sản phẩm, hệ thống và thiết kế. Tuy nhiên, trước tình trạng bán tháo ồ ạt trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử thời gian gần đây, công ty trụ sở San Franciso đã từng bước ngừng tuyển dụng, và cuối cùng là sa thải nhân viên.

“Các chi phí nhân sự của công ty đang ở mức quá cao trong khi thị trường lại đang bất ổn”, CEO Brian Armstrong cho biết.

Báo cáo kinh doanh quý gần nhất cho thấy Coinbase đang có lượng người dùng sụt giảm, kéo theo doanh thu giảm 27% so với năm trước đó do phần lớn lợi nhuận của công ty này đến từ phí giao dịch. Cùng với đó, cổ phiếu công ty đã giảm 79% trong năm nay và mất 85% giá trị so với thời điểm cao nhất.

Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Emilie Choi gọi đây “là một quyết định khó khăn” nhưng là “điều thận trọng cần phải làm tại thời điểm này”.

Trong khi đó, làn sóng đóng băng tuyển dụng và sa thải nhân viên cũng đã bắt đầu nổ ra tại những công ty công nghệ và tiền mã hoá khác. Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi cắt giảm 20% nhân viên. Sàn Crypto.com sa thải 260 người, còn Gemini cũng cho nghỉ việc 10% nhân sự.

Bên cạnh việc cắt giảm nhân viên, các công ty cũng đẩy mạnh giảm chi tiêu cho hoạt động tiếp thị, loại bỏ các nhà cung cấp không thiết yếu, giảm lương thưởng để “thắt lưng buộc bụng”.

Tâm lý hoảng loạn đã lan rộng trên thị trường crypto những ngày gần đây khi đồng tiền dẫn dắt Bitcoin liên tục phá đáy và chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Toàn thị trường mã hoá đỏ lửa và vốn hoá rơi xuống dưới 1 nghìn tỷ USD, so với đỉnh 3 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2021.

Tình trạng bán tháo thậm chí khiến nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius phải kích hoạt điều khoản “khẩn cấp”, ngừng mọi hoạt động rút tiền và chuyển khoản giữa các tài khoản. Trong khi đó, sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance tạm dừng rút Bitcoin trong vài giờ do “lỗi kỹ thuật”.

Dữ liệu từ Layoffs.fyi cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng này, đã có hơn 5.500 công việc trong lĩnh vực công nghệ và startup bị xoá sổ.

Vinh Ngô (Theo CNBC)