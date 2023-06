Các biến chứng của bệnh đái tháo đường

Theo các bác sĩ, ĐTĐ là một bệnh nội tiết chuyển hóa đặc trưng bởi sự tăng đường trong máu mạn tính, từ đó làm tăng áp lực trong cầu thận, tổn thương các mạch máu trong thận và các mạch máu tại nhiều bộ phận khác gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh ĐTĐ có 6 biến chứng phổ biến, bao gồm bệnh lý về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, bệnh thận và thận mạn, bệnh thần kinh, bệnh mắt ĐTĐ, bệnh thần kinh ngoại biên. Trong đó, phổ biến nhất là biến chứng về bệnh lý tim mạch và thận, tạo thành bệnh tim mạch -thận - chuyển hóa, đây là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Những người mắc ba bệnh này cùng lúc có nguy cơ bị giảm tuổi thọ đến trên 10 năm tuổi.

Nguy hiểm hơn, bệnh thận do ĐTĐ thường diễn tiến âm thầm và không có biểu hiện gì trong giai đoạn đầu, các biến chứng cũng biểu hiện ra bên ngoài ở giai đoạn trễ, đây là nguyên nhân chính dẫn đến những biến cố khác như mù mắt, suy thận, mất chi... Do đó, việc phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị bảo vệ tim mạch - thận đóng vai trò quan trọng, giúp ngăn chặn nhiều hậu quả nặng nề do các biến chứng của bệnh ĐTĐ gây ra ở người bệnh.

Chương trình quản lý toàn diện bệnh đái tháo đường tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Vừa qua, tại hội thảo chuyên đề “Cập nhật tiến bộ trong điều trị bảo vệ tim mạch - thận ở người bệnh ĐTĐ” do bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (BV HMSG) tổ chức, các chuyên gia đầu ngành đã cập nhật hiệu quả điều trị được chứng minh lâm sàng trong sử dụng thuốc mới dành cho người bệnh ĐTĐ, đồng thời khuyến cáo người bệnh tuân thủ kế hoạch, mục tiêu điều trị bao gồm kiểm soát các chỉ số đường huyết, huyết áp và mỡ máu.

BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Mai - Phó Giám đốc chuyên môn, BV HMSG chia sẻ về chương trình quản lý bệnh ĐTĐ tại bệnh viện

“Hằng năm, BV HMSG tiếp nhận gần 60.000 lượt người bệnh ĐTĐ tuýp 2. Chương trình quản lý toàn diện ĐTĐ của bệnh viện trong những năm qua đã đem lại những kết quả vượt trội, đặc biệt kiểm soát tỷ lệ biến chứng suy thận ở người bệnh ĐTĐ chỉ còn 5%, một tỷ lệ thấp so với tỷ lệ biến chứng trung bình trên thế giới là 36% (theo thống kê được công bố tại tạp chí Diabetes Obes Metab)”, BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Mai, Phó Giám đốc chuyên môn, BV HMSG cho biết.

Nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và ngăn ngừa các biến chứng do ĐTĐ, từ nhiều năm qua, BV HMSG đã xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý ĐTĐ tuýp 2, thông qua các chương trình tầm soát toàn diện, bao gồm:

Chương trình tầm soát tiền ĐTĐ: bác sĩ sẽ đánh giá những nguy cơ bao gồm độ tuổi, chỉ số cơ thể (BMI, số đo vòng bụng…), yếu tố gia đình (có người thân đã từng mắc bệnh ĐTĐ), thói quen sinh hoạt, lối sống và sau đó tư vấn cho người bệnh thực hiện những chỉ định tầm soát về chỉ số đường huyết trong máu và HbA1c, từ đó đánh giá được nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ với từng trường hợp cụ thể.

Chương trình tầm soát biến chứng ĐTĐ: bác sĩ sẽ đồng hành cùng người bệnh trong tiến trình theo dõi và kiểm soát các bệnh lý - biến chứng do ĐTĐ gây ra, bao gồm:

Tầm soát biến chứng mắt: phát hiện sớm các tổn thương ở đáy mắt sẽ giúp xử trí kịp thời và ngăn ngừa tiến triển đến mất thị lực. Ở giai đoạn sớm, bệnh võng mạc ĐTĐ không có triệu chứng cho đến khi tổn thương tiến triển nặng. Chẩn đoán bằng phương pháp chụp soi đáy mắt tại thời điểm mới phát hiện bệnh và sau đó định kỳ mỗi năm 1 lần hoặc khi có triệu chứng.

Tầm soát bệnh lý tim mạch: hiện nay, bằng phương pháp siêu âm có thể phát hiện ra các mảng xơ vữa ở động mạch. Soi đáy mắt cũng có thể thấy hình ảnh gián tiếp của các động mạch nhỏ bị xơ cứng. Thông thường, các bác sĩ sẽ chỉ định làm điện tâm đồ, siêu âm tim để phát hiện các dấu hiệu bất thường của bệnh động mạch vành. Trong trường hợp cần thiết sẽ chỉ định người bệnh làm thêm phương pháp gắng sức như điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim gắng sức, CT mạch vành, mạch máu để xác định mức độ xơ vữa của mạch vành, mạch máu.

Tầm soát bệnh thận: làm xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra về tỉ số microalbumin niệu/creatinin niệu hoặc tình trạng tiểu ra đạm. Kiểm tra creatinine máu và nước tiểu theo định kỳ 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả.

Tầm soát bệnh lý mạch máu ngoại biên: đây là bệnh lý có những nghi ngờ về lâm sàng nhưng khó xác định được vì người bệnh có những triệu chứng không điển hình. Bệnh gây ra tình trạng xơ vữa động mạch ở các chi (hầu hết là chi dưới), gây thiếu máu cục bộ và thường được chẩn đoán bằng phương pháp xét nghiệm không xâm lấn như đo chỉ số ABI và vận tốc sóng mạch, siêu âm mạch máu, chụp CT mạch máu.

Tầm soát bệnh thần kinh ngoại biên: bằng phương pháp đo điện cơ.

BS.CKII. Đinh Thị Xuân Mai - Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, BV HMSG chia sẻ về tỉ lệ phát hiện bệnh tiền ĐTĐ và ĐTĐ thông qua khám sức khỏe tại bệnh viện

Chương trình quản lý người bệnh ĐTĐ của BV HMSG ghi nhận kết quả tích cực với sự đồng hành của người bệnh và người thân trong việc tuân thủ phác đồ chỉ định của bác sĩ kết hợp thay đổi thói quen, lối sống lành mạnh.

