18h chiều, quán phở trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bắt đầu tấp nập thực khách. Đây là địa chỉ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, nhờ tô phở thượng hạng giá 120.000 đồng “hai người ăn mới xuể”. Bên cạnh đó, chủ quán gây chú ý khi từng là đầu bếp tham gia nấu bát phở ở Landmark 81 có giá gần 1 triệu đồng/tô. Nhiều người mong muốn tìm kiếm chút hương vị của loại phở đắt đỏ trên.

Anh Trần Văn Công (sinh năm 1994) - chủ quán chia sẻ: “Thực khách thường ưu ái gọi tôi là đầu bếp nấu phở “chọc trời”, phở “hạng sang” và tò mò tìm tới nhưng thực tế, quán phở của tôi bây giờ là phở có mức giá rất bình dân, từ 50.000 đồng/tô”.

Anh Công thật thà chia sẻ, thực khách không thể kỳ vọng quán phở của anh hiện giờ mang hương vị và chất lượng của phở Landmark. “Điều kiện về nguyên liệu, cơ sở vật chất và giá cả không cho phép tôi làm điều đó”, anh nói.

Tô phở thượng hạng giá 120.000 đồng với đầy đủ thịt tái, nạm, bò viên, sườn bò

Năm 2019, bát phở ở Landmark 81 "gây sốt" trên mạng xã hội với mức giá 920.000 đồng mỗi tô. Không chỉ là tô phở được bán ở vị trí “chọc trời”, giá bát phở này gấp 20 lần bát phở thông thường còn bởi nguyên liệu cao cấp như đuôi bò Úc, bò Wagyu…, chế biến cầu kì bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

"Thời gian làm việc tại các khách sạn, nhà hàng lớn giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Trong đó, điều tôi áp dụng nhiều nhất chính là quy trình làm việc chuyên nghiệp, chất lượng, cách phục vụ và trang trí món ăn”, anh Công cho hay.

Anh Công từng làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn

Năm 2020, vì yêu thích nấu phở, anh tự mở một quán phở nhỏ trên đường Trần Quý Cáp (quận Bình Thạnh). Quán khá nhỏ, chật, chỉ đủ kê quầy bếp với đôi ba chiếc bàn. Khi thực khách đông, nhân viên phải xếp bàn ghế ngồi “ké” vỉa hè.

"Tới tháng 4/2022, do mặt bằng cũ không đủ điều kiện phục vụ thực khách, tôi tìm địa điểm rộng hơn. Tại quán mới, tôi có thể kê hơn chục bàn, phục vụ khoảng 50 khách mỗi lượt, khu vực để xe cũng rộng hơn”, anh Công cho biết.

Tuy là tô phở bình dân, anh Công vẫn chú trọng việc bày biện sao cho đẹp mắt, kích thích cảm giác thèm ăn của thực khách. “Tôi nghĩ, nếu đầu bếp phục vụ một bát phở xuề xòa, thực khách sẽ không còn cảm hứng thưởng thức”, đầu bếp trẻ cho hay.

Mỗi tô phở tại quán đều được anh Công tự tay trình bày

Nồi nước dùng là linh hồn của món phở bò truyền thống. Mỗi ngày, tùy theo kích cỡ xương bò, anh Công sẽ ninh trong 15-20 tiếng. Xương bò khi mua về được anh rửa sạch, chần sơ với nước gừng, muối, tiếp tục rửa lại lần hai trước khi ninh. Trong quá trình ninh, đầu bếp liên tục hớt bỏ phần bọt, váng.

Ngoài phần xương, trong nước dùng còn được thêm mực để tạo vị ngọt tự nhiên. Các loại quế, hồi, thảo quả được rang thơm rồi bọc trong vải màn trước khi thả vào nồi. "Nồi nước ninh xương tốt nhất là không nên pha thêm. Nấu 50 lít là 50 lít. Như vậy mới đảm bảo độ ngọt, vị béo của nước", anh Công cho hay.

Quán có nhiều loại thịt cho khách lựa chọn như tái, nạm, gân, tủy, bò viên và sườn bò. Toàn bộ thịt tái, nạm, gầu tại quán anh Công đều thái tay. Miếng nạm, gầu tại đây bản to, khá dày so với nhiều nơi. Để thịt giữ nguyên lát đẹp mắt, anh Công phải bó chặt, hầm vừa tới.

Riêng sợi bánh phở, quán đặt loại bản nhỏ hơn các quán khác và có độ dai nhẹ, dễ ngấm nước dùng. Nồi nước dùng để trụng phở cũng được thêm gia vị để bánh phở đậm đà hơn.

Các nguyên liệu trong bát phở bò được anh Công lựa chọn kĩ lưỡng

Món đặc biệt tại quán, được nhiều người yêu thích là sườn bò. Sườn được ninh vừa tới để đảm bảo thịt không dai, không bở, vừa đạt độ mềm. Tương tự xương bò, sườn được sơ chế qua nhiều bước để khử mùi hôi, gây.

Theo chủ quán, loại sườn ngon phải vừa có nạc vừa có mỡ. Anh Công thường ninh 4 giờ rồi ủ thêm 1 giờ để sườn thấm gia vị. Khi ăn, thực khách chỉ cần lấy đũa gỡ nhẹ là thịt róc khỏi xương. Mỗi ngày, quán bán hết 30-40kg sườn, dịp cuối tuần thường nhiều hơn.

Những miếng nạm được thái bản to, dày và đều tay

Anh Nguyễn Đức Quang Minh và bạn xem clip về tô phở thượng hạng của quán trên mạng xã hội. Hai bạn trẻ tò mò về tô phở kích cỡ khủng, có phần sườn, thịt đầy đặn, bắt mắt nên tìm tới. "Bát phở 120.000 đồng to hơn nhiều so với mình hình dung. Tô phở này hai người ăn vẫn đủ no. Phần thịt rất ngon, mềm, đậm đà, nước dùng vừa vặn”, Minh đánh giá.

Quang Minh bất ngờ với kích thước tô phở

Quán mở từ 15-22h. Tuy mới chuyển cơ sở mới, nhưng mỗi ngày, anh Công vẫn có thể bán khoảng 400 bát. Tô phở thường có giá 55.000 đồng, tô đặc biệt với nhiều thịt, thêm sườn bò giá 85.000 đồng.

Nhiều thực khách cho biết, quán phục vụ khá lâu. Lí do là bởi anh Công là người duy nhất đứng bếp, nhân viên chỉ phục vụ bưng bê, dọn dẹp. Ngoài ra, phần bánh phở và giá sẽ được trụng qua nước sôi hai lần để làm nóng, sau đó các nguyên liệu sẽ được sắp xếp chỉn chu vào tô và chan thêm nước dùng nóng hổi. Anh Công chú trọng cả hình thức bát phở nên mất thêm thời gian.