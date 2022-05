Quán quân Giọng hát Việt 2018 ‘lột xác’ khiến Diva Mỹ Linh bất ngờ

Ánh Pie – quán quân Giọng hát Việt 2018 trở thành nhân tố sáng giá sau 10 tập của chương trình 1 Không 2 - The Only. Trong đêm thi với chủ đề Vòng tỏa sáng, nữ ca sĩ tiếp tục thử thách bản thân với ca khúc Giấc mơ cuối đời – sáng tác của nhạc sĩ J Trần.

Ánh Pie thay đổi phong cách sau 4 năm đăng quang quán quân Giọng hát Việt.

Khác với những thể loại sở trường mà Ánh Pie từng trình diễn và Nhật Hoàng (JPK Team) từng phối, Giấc mơ cuối đời đặt ra thử thách lớn cho cả hai. Trong khi Nhật Hoàng sẽ thử nghiệm phối ballad, giọng ca sinh năm 1996 phải khẳng định sự trưởng thành qua ca khúc được đánh giá khó nhất từ đầu cuộc thi tới giờ.

Ánh Pie tiếp tục chinh phục giám khảo lẫn khán giả nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc. Do quá nhập tâm vào ca từ bài hát, nữ ca sĩ đã nghẹn ngào không kìm nén được nỗi lòng mà rơi nước mắt ở đoạn cuối. Các giám khảo nhận xét cô nàng đã thực sự lột xác và trưởng thành, từ bỏ vẻ quyến rũ thường ngày.

Phần trình diễn bản phối đầu tiên của Giấc mơ cuối đời nhận được phản hồi tích cực từ hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Hamlet Trương đánh giá cao cảm xúc và sự nỗ lực phá vỡ giới hạn của nữ ca sĩ. Nhạc sĩ J Trần đã dành nhiều lời khen ngợi, thậm chí anh đã đứng lên tặng Ánh Pie – JPK Team một cái cúi đầu như lời cảm ơn chân thành.

Diva Mỹ Linh bất ngờ trước màn 'lột xác' của Ánh Pie.

Việc lột xác lần này của Ánh Pie và sự sáng tạo trong bản phối của JPK Team cũng khiến giám khảo diva Mỹ Linh cũng bất ngờ và hài lòng. Theo Mỹ Linh, bài hát Giấc mơ cuối đời có âm vực khó và cách hát đòi hỏi sự từng trải, vậy nên màn kết hợp lần này mang đến sự ngạc nhiên cho nữ diva.

Ngọc Ánh sinh năm 1996 ở Vĩnh Phúc, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô gây sốt khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2018 đội Noo Phước Thịnh và trở thành quán quân cuộc thi.

Ngọc Ánh được đánh giá là thí sinh mạnh nhờ giọng hát cao, khỏe, ngoại hình sáng sân khấu. Sau cuộc thi, Ngọc Anh tham gia một số gameshow, ra mắt MV và gặt hái được một số thành công nhất định.

1 Không 2 - The Only tập 11 sẽ lên sóng tối 18/5 trên kênh VTV3. Ngoài Ánh Pie, các thí sinh tham gia cũng từng là á quân, quán quân tại các cuộc thi âm nhạc lớn trong cả nước. Đội ngũ những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam gồm 8 nhạc sĩ: Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu cũng quy tụ trong show.

Trailer tập 11 'The Only'

Thúy Ngọc