Nội dung này vừa được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 26 diễn ra chiều 26/9.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và tư thục, kể cả học viên tại các trung tâm GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông.

Chính sách miễn học phí không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Quảng Nam hỗ trợ 100% theo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Ngoài miễn 100% học phí cho học sinh trường công lập, Quảng Nam còn hỗ trợ học sinh trường tư thục bằng mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Hà Nam

Đối với cơ sở giáo dục tư thục, Quảng Nam sẽ hỗ trợ bằng mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập tương ứng theo quy định (ví dụ hiện nay, Nghị quyết 17 quy định học sinh mầm non ở thành thị nộp 105.000 đồng/tháng, nông thôn 45.000 đồng/tháng, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng số tiền này, phần còn lại do phụ huynh đóng theo thỏa thuận với nhà trường tư thục).

Quảng Nam hiện có 725 trường công lập, 722 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục và 72 trường ngoài công lập.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, kinh phí để hỗ trợ miễn giảm học phí cho trường công lập và tư thục trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026 là hơn 158 tỷ đồng.

Trước đó, Quảng Ninh cũng thông qua việc miễn học phí 100% cho 240.000 trẻ mầm non, học sinh công lập; Đà Nẵng cũng dự chi 108 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho học sinh cả công lập và tư thục (trừ trường có vốn nước ngoài); Hai tỉnh là Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu công bố hỗ trợ toàn bộ học phí cho học sinh công lập các cấp; Long An giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi ở trường công và hỗ trợ 100% học phí cho học sinh THCS.