Hoạt động này nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra trong Chỉ thị số 38 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Người dân đồng lòng hưởng ứng

TP Tam Kỳ- địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt chủ trương về việc cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Đặc biệt là phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID bước 1.

Ông Nguyễn Lư (phường Hòa Thuận) cho biết, thông qua báo, đài và Tổ Công nghệ số cộng đồng tuyên truyền về vai trò của ứng dụng VneID nên đã đến trụ sở Công an để cài đặt và thực hiện các thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID bước 2.

Công an Quảng Nam hướng dẫn ông Nguyễn Lư cách khai thác tiện ích từ ứng dụng VneID.

“Mặc dù số lượng người dân đến làm thủ tục cấp tài khoản VNeID khá đông, nhưng lực lượng công an đã thực hiện các bước rất chặt chẽ, hướng dẫn rất tận tình và trách nhiệm cho người dân. Tôi nộp thẻ căn cước ở bộ phận tiếp dân, khi tới lượt thực hiện đăng ký chưa đến 3 phút là xong” – ông Lư kể.

Sau khi có văn bản triển khai việc đăng ký, cài đặt VNeID của Phòng GD-ĐT, cô giáo Phạm Thị Ái Hoa (TP Tam Kỳ) tranh thủ trống tiết đứng lớp đến cơ quan Công an để cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

"Tôi thấy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID rất tiện lợi, nhất là khi đi khám chữa bệnh, thực hiện thủ tục hành chính, mình không cần phải mang nhiều giấy tờ nữa. Trước đây, việc cấp CCCD gắn chíp điện tử đã có nhiều tiện ích rồi, bây giờ ứng dụng tài khoản định danh điện tử lại càng ưu việt hơn”- cô Hoa cho hay.

Theo thượng tá Nguyễn Duy Phương - Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, khi công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đã lồng ghép hướng dẫn mọi người tham gia cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng tài khoản VNeID. Bên cạnh phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, Công an TP Tam Kỳ đã huy động lực lượng để vận động, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 1; đặc biệt đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố.

“Đối với tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và kích hoạt hơn 12.000 tài khoản. Công an Tam Kỳ sẽ tăng cường phối hợp với công an các xã, phường để tiến hành hướng dẫn, cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Trường hợp người dân chưa có smartphone, Công an TP sẽ mời đến để được hướng dẫn cài đặt VneID trên máy tính tại trụ sở UBND xã, phường để khi bà con có điện thoại thông minh sẽ biết cách cài đặt các ứng dụng” - thượng tá Nguyễn Duy Phương cho biết.

Hơn 700.000 tài khoản VNeID sẽ được kích hoạt

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan đơn vị liên quan tập trung phối hợp cùng ngành công an các cấp để thực hiện việc cài đặt ứng dụng VneID cho công dân.

Trước tiên, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh sớm đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Đến nay, thống kê toàn tỉnh đã có hơn 140.000 tài khoản VNeID mức 2 và hơn 40.000 tài khoản VNeID mức 1 được kích hoạt, cài đặt.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng,Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam, việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID giúp công dân tích hợp hàng loạt giấy tờ cá nhân dạng điện tử như thông tin giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, lưu trú trực tuyến cùng nhiều tiện ích về chính phủ số, xã hội số, phát triển công dân số.

Công an TP.Tam Kỳ hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID.

Qua đây phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Không riêng gì Công an cấp huyện mà ngay tại Bộ phận tiếp dân của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, hằng ngày có hàng trăm lượt công dân đến đăng ký tài khoản VneID bước 2 để tích hợp các loại giấy tờ tùy thân vào ứng dụng. Theo đó, cơ quan đã bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ túc trực đủ quân số cùng trang thiết bị máy móc để hỗ trợ công dân đăng ký, kể cả ngày nghỉ cuối tuần.

“Hiện nay, Công an Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến công an 18 huyện, thị xã, thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện cấp tài khoản định danh điện tử. Phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vai trò các Tổ lưu động, Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, cài đặt VNeID.

Phấn đấu đến 30/6, toàn tỉnh sẽ có hơn 700.000 tài khoản VNeID được kích hoạt, cài đặt và sử dụng” - thượng tá Phan Thanh Hồng cho hay.

Văn Toàn – Phương Thuận (Sở Thông tin và Truyền thông)