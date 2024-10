Ngày 10/10, Sở TT&TT phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) Quảng Nam năm 2024.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp chương trình được tổ chức và Quảng Nam là địa phương tiên phong trong việc tổ chức cuộc thi về CCHC và CĐS trên sóng truyền hình nhằm tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội.

Đặc biệt, khác với năm 2023, đối tượng dự thi năm nay là 113 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Nam.

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Nam

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, địa phương luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, xác định đây là bước đột phá để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Quảng Nam cũng đang quyết tâm đưa tỉnh vào tốp khá của cả nước trong công tác thực hiện chuyển đổi số. Do đó cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, làm sao để người dân được tiếp cận với chuyển đổi số một cách dễ hiểu, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Giám đốc Sở TT&TT, hiện nay, Quảng Nam có 1.218 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 7.000 thành viên, là lực lượng nòng cốt mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân và là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở.

Sự tham gia của Tổ công nghệ số với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để chuyển tải kiến thức về cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần vào sự thành công chung của công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh nhà.

3 đội Quế Sơn, Nam Trà My và Đại Lộc tại vòng thi chung kết. Ảnh: Hà Nam

“Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức để lực lượng này phát huy hơn nữa trong công tác tuyên truyền tại cơ sở. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể cộng đồng của 63 tỉnh, thành phố cả nước nhằm góp phần thành công trong công cuộc xây dựng công dân số, xã hội số Việt Nam”, ông Phạm Hồng Quảng nói.

Khởi động từ ngày 16/9 với 6 số vòng loại và 2 số bán kết, cuộc thi đã thực sự là sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở nắm vững những kỹ năng cũng như lộ trình CCHC và CĐS, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Chương trình gồm 4 phần thi chính là Chào hỏi, Sáng tạo số, Kỹ năng số, Tăng tốc số. Ngoài ra còn có phần thi phụ là phần thi dành cho khán giả.

Phần thi Sáng tạo số diễn ra vô cùng sôi động. Ảnh: Hà Nam

Sau gần 1 tháng tranh tài kịch tính, 3 đội đến từ huyện Đại Lộc, Nam Trà My và huyện Quế Sơn đã xuất sắc giành quyền góp mặt trong cuộc thi chung kết năm diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (10/10).

Vòng chung kết cuộc thi đã diễn ra vô cùng gay cấn, các đội nỗ lực để giành điểm số qua từng phần thi, nhất là ở 2 vòng thi quyết định gồm Kiến thức số và Tăng tốc số. Sau phần thi Kiến thức số, số điểm 3 đội Nam Trà My, Đại Lộc, Quế Sơn có được lần lượt là 198 - 187 - 157.

Đến phần thi Tăng tốc số, phần thi quyết định, với sự đoàn kết, kinh nghiệm và nhạy bén, đội thi Đại Lộc giành 90 điểm, trong khi đó đội Nam Trà My giành 75 điểm và Quế Sơn được 55 điểm.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại vòng chung kết. Ảnh: Hà Nam

Chung cuộc, đội Đại Lộc “về đích” với 277 điểm, hơn 5 điểm so với đội đứng nhì Nam Trà My, đội Quế Sơn được 212 điểm. Qua đó, đội Đại Lộc xuất sắc đăng quang cuộc thi Tìm hiểu CCHC và CĐS năm 2024 với tiền thưởng là 8 triệu đồng, Nam Trà My về nhì với tiền thưởng là 5,5 triệu đồng và Quế Sơn đứng ba với tiền thưởng là 4 triệu đồng.

Vui mừng khi đội nhà giành chiến thắng, chị Lương Thị Danh (đội Đại Lộc) chia sẻ: “Cuộc thi rất ý nghĩa và bổ trợ nhiều trong công việc hằng ngày. Từ cuộc thi, 17 đội đều đã được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, qua đó góp phần làm cho công tác CCHC và CĐS của mỗi địa phương nói riêng và Quảng Nam nói chung ngày càng phong phú, đa dạng và có sức lan toả hơn”.