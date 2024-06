Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng dò quét tấn công, xử lý, ứng phó, giải quyết các tình huống tấn công và lỗ hổng bảo mật hệ thống do UBND tỉnh tổ chức, tháng 12/2023.

Trong các phần việc nhằm đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đã và đang được triển khai tích cực trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Hiện toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu từ cấp tỉnh tới các địa phương, sở, ngành và các trung tâm hành chính công trong tỉnh được liên thông, lưu trữ và quản lý tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Trung tâm hiện được bảo vệ bởi Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công, gây mất an toàn mạng và Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC).

Các hệ thống này có khả năng thu thập lịch sử hoạt động hệ thống, giám sát và cảnh báo về các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng, giúp nhân viên quản trị hệ thống có căn cứ để kịp thời đưa ra những phương án ứng phó kịp thời.

Trong suốt quá trình hoạt động, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống; trên địa bàn tỉnh cũng chưa ghi nhận các sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

Bên cạnh đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã và đang triển khai lập hồ sơ cấp độ an toàn thông tin và kiểm tra đánh giá an toàn thông tin một cách nghiêm túc, thực chất.

Đến nay Sở TT&TT đã thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền 37 hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; tham gia ý kiến đối với 16 hồ sơ đề xuất cấp độ đối với các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; còn hơn 60 hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đang được thẩm định và sẽ phê duyệt theo quy định ngay khi đáp ứng đủ yêu cầu.

Định kỳ hằng năm, tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau đánh giá. Tiểu Ban An ninh mạng của tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá bí mật nhà nước, an toàn thông tin trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương ngày càng có sự chủ động trong thực hiện bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin theo hướng dẫn và quy định. Lực lượng chức năng của Sở TT&TT thường xuyên rà soát, cảnh báo lỗ hổng bảo mật các sản phẩm phần mềm; cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin các trang/cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin của tỉnh...

Bộ Công an phổ biến, quán triệt một số vấn đề về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các phần mềm, các hệ thống được xây dựng để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, tỉnh xác định nguồn nhân lực cho công tác này là một yếu tố hết sức quan trọng. Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 5/8/2022 của UBND tỉnh với các thành viên là cán bộ chuyên trách CNTT của Sở TT&TT và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hằng năm, các thành viên được đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức mới trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Từ năm 2022, tỉnh triển khai các chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

Tại các chương trình diễn tập, thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh được thực hành các phương án tiếp cận, tấn công, quá trình tấn công, khai thác vào hệ thống và phương pháp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công. Qua đó nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, phát triển năng lực, kinh nghiệm điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Đến nay tỉnh đã phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, sự kiện về an ninh mạng, an toàn thông tin, như: Diễn đàn Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia 2023 do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức; phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức Hội thảo an toàn thông tin mạng - Security Bootcamp 2022 tại Quảng Ninh; hội nghị làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng; tham gia các cuộc diễn tập trực tuyến ứng cứu sự cố an toàn thông tin; tham gia các hội nghị, diễn tập an toàn thông tin do Bộ TT&TT và các tỉnh tổ chức…

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Trung Tiến cho biết: Thời gian tới, lực lượng chức năng của Sở TT&TT tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; chủ động ngăn ngừa, cảnh báo sớm đối với các rủi ro của hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu từ tỉnh tới cơ sở; thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện được chú trọng hơn nữa, nhất là đội ngũ trực tiếp chuyên trách CNTT, an ninh mạng, an toàn thông tin của các đơn vị, địa phương.

Theo Minh Hà (Báo Quảng Ninh)