Tại Hội thảo khoa học: "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An” vào sáng 17/3, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu chào mừng hội thảo. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Kính thưa Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo;

- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành cơ quan Trung ương, Quân khu 4; các thành phố và tỉnh bạn;

- Thưa đại diện gia đình đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân;

- Thưa các nhà khoa học, các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí (17/3/1913 - 17/3/2023).

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, đất và người Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình ấy. Thế hệ nối tiếp thế hệ, nhân dân Nghệ An đã hòa mình vào dòng người Việt, cùng anh dũng chiến đấu, chiến thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc. Thiên nhiên khắc nghiệt, lịch sử lắm gian nan, vùng đất ấy cũng đã ươm mầm, sinh ra nhiều người con ưu tú, danh nhân văn hóa, chí sĩ yêu nước, chiến sỹ cách mạng, tướng lĩnh có đóng góp công trạng vẻ vang, góp phần bồi đắp nên một xứ Nghệ “địa linh nhân kiệt”. Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân là một trong những người con tiêu biểu đó.

Đồng chí Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Trong nỗi thống khổ chung của những người dân trước cách mạng, tuổi thơ của đồng chí Chu Huy Mân càng cơ cực hơn bởi sớm mồ côi cha khi mới 14 tháng tuổi. Thế nhưng, càng khó khăn, càng thôi thúc ý chí phấn đấu nỗ lực vươn lên của người con trai út Chu Văn Điều trong gia đình có 8 anh chị em.

Lớn lên, cảm nhận rõ nỗi cay đắng của người dân mất nước, được hun đúc bởi truyền thống yêu nước của quê hương, đồng chí Chu Huy Mân sớm giác ngộ lý tưởng và tin theo con đường cách mạng. Khi mới 16 tuổi, đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước ở quê nhà; 17 tuổi, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Lời thề danh dự “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng. Nếu bị bắt bớ, cực hình, tra tấn quyết không khai, dù phải chịu tù đày quyết không nản chí, vào sống ra chết không sờn lòng” đã đi theo đồng chí Chu Huy Mân suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Trong thời kỳ hoạt động bí mật 1937- 1940, đồng chí bị địch bắt giam nhiều lần ở Nhà lao Vinh, nhà tù Đắk Glei, Đắk Tô, Kon Tum. Đó là những năm tháng đồng chí được tôi luyện ý chí, bản lĩnh cách mạng kiên trung, lòng yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đầu năm 1943, sau khi vượt ngục an toàn, đồng chí tìm bắt liên lạc với Đảng và hoạt động cách mạng ở tỉnh Quảng Nam, tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tại đây và giành thắng lợi.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí được điều động và phân công giữ nhiều chức vụ chỉ huy quan trọng trong quân đội. Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy thắng lợi nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Biên giới, Thượng Lào. Đặc biệt, là các trận đánh then chốt trong chiến dịch Điện Biên phủ, góp phần vào thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Chu Huy Mân được giao nhiều nhiệm vụ chỉ huy quan trọng ở những địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Khu 5 đầy gian khổ, ác liệt. Phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí quyết tâm "quyết đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ", đồng chí đã cùng tập thể chỉ huy, lãnh đạo quân và dân trên địa bàn trực tiếp đương đầu với quân Mỹ, lập nên nhiều chiến công vang dội như Núi Thành, Vạn Tường.

Đồng chí đã tham gia chỉ đạo xây dựng thành công “vành đai diệt Mỹ” - một hình thức đánh giặc độc đáo, sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam; chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chiến dịch tiến công tổng hợp như: Ba Gia, Sa Thầy, Tết Mậu Thân, Chiến dịch Huế, Đà Nẵng…, góp phần cùng quân, dân cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trên chiến trường ác liệt, đồng chí Chu Huy Mân tỏ rõ tài năng, sự sáng tạo đầy bản lĩnh với sự quyết đoán cao của người chỉ huy quân sự. Đồng thời, thể hiện là một nhà chính trị sắc sảo, luôn kịp thời, sâu sát quan tâm tư tưởng, động viên, cổ vũ tinh thần, sức mạnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ.

Trên từng cương vị công tác, từ cấp Trung đoàn, cho đến cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; coi trọng công tác Đảng, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không chỉ là vị tướng tài giỏi của Quân đội ta, đồng chí Chu Huy Mân còn có nhiều cống hiến rất quan trọng cho sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Khi được Đảng và Nhà nước phân công, đồng chí đã trực tiếp tham gia giúp đỡ cách mạng Trung Quốc, cách mạng Lào trong giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, giúp xây dựng quân đội Pa - thét Lào lớn mạnh, củng cố Chính phủ Liên hiệp Lào và giúp bạn tổ chức những trận đánh lớn, góp công xây dựng, vun đắp liên minh chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và mang lại thắng lợi cách mạng ở mỗi nước.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc, đồng chí Chu Huy Mân là một trong số ít người được phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng vào năm 1974, quân hàm Đại tướng năm 1980.

Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, lăn lộn trên các chiến trường từ Quân khu 4, Quân khu 5, quân khu Việt Bắc, Tây Bắc đến mặt trận Tây Nguyên, chiến trường Lào, Trung Quốc…, đồng chí Chu Huy Mân luôn nêu cao tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi hiểm nguy.

Đồng chí để lại tấm gương về tác phong và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, tỉ mỉ, luôn bám sát và nắm chắc thực tiễn để sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lối sống giản dị, gần gũi, yêu thương đồng bào, đồng đội.

Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân đồng hành với bước đi của Đảng và đất nước, từ kiếp đời nô lệ được Đảng soi sáng trên con đường tranh đấu đi đến cuộc sống tự do, góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và của quê hương Nghệ An.

Kính thưa các đồng chí!

Phát huy truyền của quê hương Xô viết anh hùng, học tập tấm gương đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đổi mới và đạt được những thành tựu phát triển quan trọng. Đến nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, riêng năm 2022, đạt 9,08%; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, năm 2022 thực hiện gần 22.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đứng tốp 10 cả nước; kim ngạch xuất khẩu liên tiếp vượt chỉ tiêu đại hội đặt ra, đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD.

Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng... Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Kính thưa các đồng chí!

Từ lúc thoát ly hoạt động cách mạng hay trưởng thành giữ cương vị quan trọng trong Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng chí Chu Huy Mân luôn dành tình cảm, quan tâm, cổ vũ mỗi bước đi của quê nhà Nghệ An. Quê hương mãi mãi tự hào về người con ưu tú, vị Đại tướng văn võ song toàn, về đồng chí "Hai Mạnh"- tên gọi trìu mến, thân thương của Đại tướng Chu Huy Mân.

Thông qua hội thảo hôm nay, sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm về Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; người chiến sỹ cộng sản quốc tế trong sáng, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Bổ sung, cung cấp thêm tư liệu mới, những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tài liệu của Hội thảo sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, đạo đức cách mạng và nghệ thuật quân sự cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân. Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các vị đại biểu, khách quý đã dành tình cảm, tâm huyết tìm hiểu, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân và viết tham luận cho Hội thảo.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Chu Huy Mân, các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Chúc hội thảo thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

