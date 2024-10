Rúng động làng quê ven biển

Một đường dây huy động vốn của người dân ở huyện Quỳnh Lưu đã hoạt động trong thời gian dài, có quy mô lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, ít ngày trước, những người đứng ra huy động vốn bất ngờ tuyên bố vỡ nợ.

Khi biết thông tin, hàng trăm người dân đã tìm đến nhà bà T.T.H. (là người huy động vốn; trú tại xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để đòi lại tiền từ hàng trăm triệu đến nhiều tỷ đồng.

Hình ảnh làng quê ven biển xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Chị V.N.H. (ở xóm Đại Bắc, xã Quỳnh Long) kể, chồng qua đời sớm nên chị một mình nuôi 2 con thơ. Hơn 10 năm qua, chị lặn lội đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tích góp được một số tiền. Chị đã gửi tiền vào đường dây huy động vốn của bà T.T.H. 1 tỷ đồng với mức lãi suất 1,5%/tháng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, chị V.N.H. đã nhiều lần đến nhà bà T.T.H. để đòi tiền đã gửi nhưng không được.

Ngoài ra, chị H. còn gửi cho bà T.T.V. (trú tại xã Quỳnh Long) 620 triệu đồng nhưng đến nay bà V. không ở nhà và không liên lạc được.

Bà B.T.T. (74 tuổi, trú tại xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long) cho biết, chồng bệnh tật đau ốm mới qua đời, còn người con bị bệnh tâm thần. Mấy năm trước, bà bán miếng đất được gần 500 triệu đồng. Bà mang 140 triệu đồng gửi bà T.T.H. với lãi suất 2,1 triệu đồng/tháng.

"Lúc đầu sang nhà bà T.T.H. đòi tiền thì bà bảo không có để trả. Mấy lần tôi gọi điện bà ấy còn trả lời, rồi sau không nghe máy", bà T. chia sẻ.

Tạo vỏ bọc thành đạt để huy động vốn

Ông B.C.H. (trú tại xã Quỳnh Long) cho biết không chỉ gửi vào đường dây huy động vốn toàn bộ số tiền mình có, ông còn đi vay bên ngoài để gửi vào nhằm lấy số tiền chênh lệch lãi suất.

Năm 2023, ông B.C.H. bắt đầu gửi 500 triệu đồng cho bà T.T.H. với lãi suất 1,5%/tháng. Khi nhận được tiền lãi suất đều đặn hằng tháng, ông còn gửi thêm 2 đầu mối huy động vốn là bà T.T.V. và bà B.T.N. Đến nay, số tiền ông đã gửi vào 3 đầu mối này là hơn 9 tỷ đồng.

Căn nhà của bà T.T.H. mấy ngày nay khóa kín. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều nạn nhân cho biết, vào ngày Chủ nhật, những đầu mối huy động vốn thường xuyên nấu cháo từ thiện, phát gạo cho người nghèo, người già neo đơn, tạo ra vỏ bọc là những người thành đạt, giàu có.

Ông Trần Văn Nguyện – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết, việc huy động vốn đều trong bí mật nên chính quyền xã khó nắm bắt.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: “Huyện Quỳnh Lưu đã giao Công an huyện nắm bắt thông tin, xem xét tính chất vụ việc để thực hiện theo nghiệp vụ quy định. Đặc biệt, huyện chỉ đạo sát sao trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực người dân kéo đến nhà các chủ nợ. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định”.