Tiến sĩ Hưng gặp rất nhiều người tới khám về dinh dưỡng với tình trạng thừa cân béo phì. Có bệnh nhân chia sẻ họ đã mua tới vài chục triệu tiền hạt granola về ăn để giảm cân nhưng đều thất bại.

Ngũ cốc granola là hỗn hợp gồm yến mạch cán mỏng, các loại hạt như mắc ca, hạt điều, hạt bí, hạnh nhân, hạt óc chó, trái cây khô, gia vị (muối, phụ gia), bơ và chất làm ngọt như đường, mật ong. Đây đều là thực phẩm giàu protein và chất xơ, có tác dụng tạo cảm giác no cho cơ thể.



Cụ thể, protein có nhiều trong các thành phần của ngũ cốc granola như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều có thể làm tăng nồng độ của các hormone mang lại cảm giác no như ghrelin và GLP-1.



Trong khi đó, lượng chất xơ dồi dào có trong yến mạch và các loại hạt có thể làm tăng thời gian tiêu hóa, giúp bạn no lâu, giảm thèm ăn và giúp giảm cân. Tuy nhiên, bạn cần biết đây cũng là thực phẩm giàu năng lượng nếu ăn nhiều sẽ tăng cân.