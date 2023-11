Từ quy định ngưỡng nồng độ cồn đến giới hạn nồng độ cồn bằng 0

Việc quy định ngưỡng nồng độ cồn từng được thể hiện tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tại Khoản 8 Điều 8 của luật này quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi: “Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1l khí thở”.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đình Hiếu)

Như vậy, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1l khí thở mới bị xử phạt.

Nội dung này sau đó đã được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, trong đó quy định: Người tham gia giao thông bị nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Từ đó đến nay, trường hợp tài xế điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều được xử phạt nghiêm.

Từ giới hạn nồng độ cồn bằng 0, đề xuất có ngưỡng nồng độ cồn

Mới đây, tại dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì soạn thảo), việc cấm uống rượu bia khi lái xe một lần nữa được đưa vào luật.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 8 dự thảo Luật quy định, cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Nội dung này có điểm tương đồng như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, xác định giới hạn nồng độ cồn bằng 0.

Liên quan đến nội dung quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi bàn thảo về dự Luật này, đã có nhiều ý kiến trái chiều cả tại phiên thảo luận tổ của Đại biểu Quốc hội và trong dư luận xã hội.

Đại biểu Quốc hội Phạm Đức Ấn cho rằng, nên nghiên cứu một tỷ lệ nồng độ cồn cho phép trong khí thở và trong máu của lái xe.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện nghiêm không vùng cấm. Ảnh: Đình Hiếu

"Không nhất thiết cứ có nồng độ cồn thì bị xử phạt. Luật các nước trên thế giới về cơ bản đều có tỷ lệ nhất định, ta cũng nên nghiên cứu", ông Ấn đề xuất.

Tương tự, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM) đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ cấm lái xe "có nồng độ cồn" hay "có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép". Theo bà Lan, cần thiết kế theo hướng xác định ngưỡng cho phép ở mức thấp.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng cho biết đang có 2 luồng quan điểm khác nhau.

Về quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này.

Tuy nhiên, một số ý kiến nhất trí với quy định cấm tuyệt đối như dự thảo Luật, vì cho rằng nội dung này đã được quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thực tiễn thực hiện đã chứng minh tính hiệu quả.

Theo Ban soạn thảo, quy định này nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trước các quan điểm, ý kiến còn khác nhau về nội dung này, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần và thể chất, đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ TNGT liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể, chứng minh được hiệu quả của quy định trên trong thực tế.

Với những đề xuất nghiên cứu mức nồng độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông, đại diện Bộ Công an cho rằng, phải nghiên cứu, đánh giá thận trọng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và bảo đảm tính khả thi.