{"article":{"id":"2221762","title":"Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc giúp chủ động kiến tạo phát triển","description":"Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển.","contentObject":"<p><strong>Quy hoạch có ý nghĩa quan trọng</strong></p>

<p>Tại Hội nghị điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai diễn ra chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng.</p>

<p>Đặc biệt, quy hoạch đã chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/373488214-1306531556724063-8310056381483389883-n-1248.jpg?width=768&s=rzWo6NmU_1yQtwfGV_YF3g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/373488214-1306531556724063-8310056381483389883-n-1248.jpg?width=1024&s=ozV-JnVlCny-lLmuDJkFLw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/373488214-1306531556724063-8310056381483389883-n-1248.jpg?width=0&s=eGpedvdHLVkFPMeFLhsohg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/373488214-1306531556724063-8310056381483389883-n-1248.jpg?width=768&s=rzWo6NmU_1yQtwfGV_YF3g\" alt=\"373488214 1306531556724063 8310056381483389883 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/373488214-1306531556724063-8310056381483389883-n-1248.jpg?width=260&s=aG8teKNs4JyfgX7kDB2r2A\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.</figcaption>

</figure>

<p>Theo Bộ trưởng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là “phên dậu”, cửa ngõ phía Bắc của quốc gia và có vai trò quyết định đối với nguồn năng lượng, nguồn nước và môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ.</p>

<p>Các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng. Đặc biệt xác định tầm quan trọng về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông để tập trung quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng với cả nước và quốc tế.</p>

<p>Đại diện tư vấn quy hoạch vùng là Công ty cổ phần tư vấn quốc tế EnCity đã nêu một số định hướng tổng thể trong công tác lập quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 4 tiểu vùng - 6 hành lang kinh tế (4 hành lang chính, 2 hành lang phụ) - 3 vành đai kinh tế và hệ thống các cực tăng trưởng, các trung tâm gắn với các tiểu vùng và vùng.</p>

<p>Cụ thể, tiểu vùng 1 (tiểu vùng phía Tây gồm Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình): Là khu vực tăng trưởng xanh gắn với nông nghiệp bền vững, du lịch sinh thái và năng lượng sạch với Hòa Bình là cực tăng trưởng và Sơn La là trung tâm chế biến nông sản, dịch vụ xã hội.</p>

<p>Tiểu vùng 2 (tiểu vùng Tây Bắc gồm Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang): Là vùng du lịch tầm cỡ, đầu mối giao thương kinh tế, văn hóa với Vân Nam và các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc với 2 cực tăng trưởng ở Lào Cai và Phu Thọ.</p>

<p>Tiểu vùng 3 (tiểu vùng Đông Bắc gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng): Là nơi có trung tâm công nghiệp, giáo dục và y tế của cả vùng, vừa là nơi gìn giữ lịch sử, cội nguồn với tiềm năng phát triển du lịch về nguồn.</p>

<p>Tiểu vùng 4 (tiểu vùng phía Đông gồm Lạng Sơn, Bắc Giang): Là nơi có tăng trưởng lớn, trung tâm công nghiệp của vùng, vừa có cửa khẩu quốc tế quan trọng bậc nhất với vai trò kết nối giao thương kinh tế, văn hóa với Quảng Tây và các tỉnh phía Nam Trung Quốc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-2-1156.jpg?width=768&s=KUbt2-d1DGHFUCAlvwAp6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-2-1156.jpg?width=1024&s=9tVFWUye4r1d6gwq5fgg7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-2-1156.jpg?width=0&s=yT5z9OilK4VNgRkTF8H2aA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-2-1156.jpg?width=768&s=KUbt2-d1DGHFUCAlvwAp6Q\" alt=\"quy hoach vung 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-2-1156.jpg?width=260&s=DMSk4EdAzZPMS93gPD-TSA\"></picture>

<figcaption>Hội nghị điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai diễn ra chiều 1/12.</figcaption>

</figure>

<p>Về định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng, đơn vị tư vấn cho biết trước năm 2030, ưu tiên đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam, mở thêm lối ra biển. Theo đó, đầu tư cao tốc Bắc - Nam đoạn nối Hòa Bình - Thanh Hóa; tuyến Quốc lộ 16 kết nối với Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ.</p>

<p>Bên cạnh đó, ưu tiên nâng cấp, kết nối đường Vành đai 1 (quốc lộ 4) và đường Vành đai 3 (quốc lộ 37) để đẩy nhanh tốc độ kết nối Đông Tây, nâng cấp và đầu tư các sân bay Điện Biên, Lai Châu, Nà Sản, và Sa Pa.</p>

<p>Đơn vị tư vấn quy hoạch cũng đề xuất đầu tư bổ sung tuyến đường tốc độ cao (80 km/giờ) kết nối Hòa Bình đến Ninh Bình với chỉ hơn 40 km, để tăng khả năng kết nối với các tuyến đường Bắc – Nam.</p>

<p><strong>Nhiều ý kiến đề xuất về hạ tầng giao thông</strong></p>

<p>Góp ý về quy hoạch, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, nếu tổ chức triển khai thực hiện khi phê duyệt cần cân nhắc tuyến đường sắt, đường bộ, hệ thống hạ tầng, nhất là điện. </p>

<p>Đồng quan điểm, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng, giải quyết các điểm nghẽn thì vấn đề hạ tầng là vấn đề rất lớn; trong đó cần kết nối ngang cho các vùng.</p>

<p>Trong khi đó, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay, phương án tổ chức liên kết không gian vùng trong quy hoạch có nói đến cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) nhưng không đặt vấn đề nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế. Thế nhưng, gần đây Thủ tướng đã có quyết định quy hoạch các cửa khẩu xuyên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã khẳng định đến năm 2030 có 8 cặp cửa khẩu sẽ nâng lên cửa khẩu quốc tế; trong đó có cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm. Vì thế, vị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị bổ sung cho đúng.</p>

<p>Ngoài ra, ông Thiệu đánh giá, kết nối giao thông dọc thì ổn, nhưng kết nối ngang chưa ổn. Vì thế, Lạng Sơn đề xuất, tuyến kết nối từ Lạng Sơn ở khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sang Thái Nguyên, Tuyên Quang và từ Tuyên Quang lại nối vào Yên Bái và các tỉnh phía trên.</p>

<p>“Các cao tốc ngang này rất quan trọng bởi Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang có thể ra cửa khẩu rất dễ dàng, gần hơn lên Lào Cai; nên đưa vào quy hoạch.</p>

<p>Phát triển tuyến đường sắt, Lạng Sơn có tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng. Vấn đề này bàn nói nhiều, nếu đầu tư chậm tuyến này thì chúng ta sẽ lỡ cơ hội. Vì thế, đề nghị điều chỉnh trong quy hoạch để có thể thực hiện tuyến đường sắt này trước năm 2030”, ông Thiệu đề xuất.</p>

<p><strong>Nguyễn Lê</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-2221762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-1247.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-1154.jpg","updatedDate":"2023-12-01T18:59:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221718","title":"Việt Nam sẵn sàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam \"ba sẵn sàng\" trong thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2221718.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-1157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:13:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221576","title":"Khu kinh tế ven biển trở thành trụ cột phát triển của các địa phương","description":"Nhiều khu kinh tế ven biển thực sự trợ thành trụ cột và có đóng góp lớn tới phát triển kinh tế của địa phương như Nghi Sơn, Đình Vũ - Cát Hải, Vũng Áng, Chu Lai, Dung Quất, Phú Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-2221576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-770.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:14:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221077","title":"Kinh tế biển giúp Quảng Nam, Quảng Ngãi phát triển bền vững","description":"Quảng Nam, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Đây được xem con đường đúng đắn, khởi sắc giúp kinh tế hai tỉnh này phát triển, đúng hướng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-te-bien-giup-quang-nam-quang-ngai-phat-trien-ben-vung-2221077.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kinh-te-bien-giup-quang-nam-quang-ngai-phat-trien-ben-vung-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:32:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221318","title":"Bản tin kinh tế 30/11: 'Chỉnh' room tín dụng; nhà đầu tư mới vào công ty bầu Đức","description":"Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng; Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện nhà đầu tư mới; thu hồi dự án 2.300 tỷ đồng tai tiếng của FLC ở Thanh Hóa... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-30-11-noi-room-tin-dung-nha-dau-tu-moi-vao-cong-ty-bau-duc-2221318.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ban-tin-kinh-te-3011-chinh-room-tin-dung-nha-dau-tu-moi-vao-cong-ty-bau-duc-1356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:39:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221276","title":"Nhà đầu tư 'quen mặt' trúng thầu dự án Sân bay Quảng Trị gần 6.000 tỷ","description":"Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 là hai nhà thầu vừa được ký quyết định phê duyệt thi công Sân bay Quảng Trị.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-dau-tu-quen-mat-trung-thau-du-an-san-bay-quang-tri-gan-6-000-ty-2221276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-dau-tu-quen-mat-trung-thau-du-an-san-bay-quang-tri-gan-6000-ty-1353.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:34:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221196","title":"Tăng trưởng xanh là chìa khóa để phát triển bền vững","description":"Tăng trưởng xanh hướng tới sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội không chỉ là lựa chọn tất yếu, mà còn là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-truong-xanh-la-chia-khoa-de-phat-trien-ben-vung-2221196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tang-truong-xanh-la-chia-khoa-de-phat-trien-ben-vung-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:57:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221263","title":"Vì sao Điện gió Khe Sanh đàm phán cơ cấu cổ phần với nhà đầu tư ngoại?","description":"Chủ đầu tư dự án điện gió Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đàm phán và có kế hoạch cơ cấu cổ phần cùng nhà đầu tư Hồng Kông để hợp tác quản lý vận hành nhằm tối ưu hiệu quả và tuổi thọ dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-dien-gio-khe-sanh-dam-phan-co-cau-co-phan-voi-nha-dau-tu-ngoai-2221263.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vi-sao-dien-gio-khe-sanh-dam-phan-co-cau-co-phan-voi-nha-dau-tu-ngoai-1105.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221100","title":"Quảng Ninh vững vàng vị trí quán quân thu hút FDI","description":"Trong 11 tháng 2023, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục sôi động. Đứng đầu bảng xếp hạng với gần 3,11 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, Quảng Ninh là \"ngôi sao sáng\" và động lực mạnh mẽ đằng sau sự phát triển đa chiều của kinh tế Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-vung-vang-vi-tri-quan-quan-thu-hut-fdi-2221100.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/quang-ninh-vung-vang-vi-tri-quan-quan-thu-hut-fdi-697.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:39:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220962","title":"Lý do một dự án điện gió muốn nhượng cổ phần cho đối tác Hồng Kông","description":"Dự án điện gió Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đàm phán và có kế hoạch chuyển nhượng một phần cổ phần cho nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) để hợp tác quản lý vận hành nhằm tối ưu hiệu quả và tuổi thọ dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-mot-du-an-dien-gio-muon-nhuong-co-phan-cho-doi-tac-hong-kong-2220962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-do-du-an-dien-gio-muon-nhuong-co-phan-cho-doi-tac-hong-kong-304.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220854","title":"Bản tin kinh tế 29/11: Áp thuế tối thiểu toàn cầu; giảm thuế VAT tới 30/6/2024","description":"Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024; Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024; Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua Luật Đất đai; chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-29-11-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-giam-thue-vat-toi-30-6-2024-2220854.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ban-tin-kinh-te-2911-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-giam-thue-vat-toi-3062024-1331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:40:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220566","title":"Thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam","description":"Bộ Nội vụ vừa Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lap-hiep-hoi-nganh-hang-lua-gao-viet-nam-2220566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thanh-lap-hiep-hoi-nganh-hang-lua-gao-viet-nam-448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:53:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221025","title":"Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp ‘ra biển lớn’ qua thương mại điện tử","description":"Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hội nghị, toạ đàm chia sẻ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu… hỗ trợ doanh nghiệp có kỹ năng, kiến thức để tham gia các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-ho-tro-doanh-nghiep-ra-bien-lon-qua-thuong-mai-dien-tu-2221025.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/quang-ninh-ho-tro-doanh-nghiep-ra-bien-lon-qua-thuong-mai-dien-tu-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:34:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220450","title":"Những con số ấn tượng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản","description":"Ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao trong lễ ký kết tại Paris, Pháp. 50 năm qua, hai nước trở thành đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Trong đó, Nhật Bản cung cấp vốn vay lớn nhất cho Việt Nam.","displayType":8,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":8,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-con-so-an-tuong-trong-hop-tac-kinh-te-viet-nam-nhat-ban-2220450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/quan-he-kinh-te-viet-nam-nhat-ban-nhung-dau-moc-tren-chang-duong-lich-su-1475.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/infographic.svg","avatarIconPosition":5,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000R"},{"id":"2220301","title":"Các tỉnh miền Trung ráo riết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU","description":"Việc Việt Nam bị cảnh báo ‘thẻ vàng’ đối với sản phẩm thủy sản khai thác đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế. Để gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, nhiều tỉnh miền Trung đã có những giải pháp ráo riết.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-tinh-mien-trung-rao-riet-go-the-vang-iuu-2220301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cac-tinh-mien-trung-rao-riet-go-the-vang-iuu-1356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T20:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220427","title":"Bản tin kinh tế 28/11: Tiền cọc tối đa 5% giá bán; BĐS thưởng Tết thấp kỷ lục","description":"Chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán; doanh nghiệp bất động sản thưởng Tết thấp chưa từng có; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-28-11-tien-coc-toi-da-5-gia-ban-bds-thuong-tet-thap-ky-luc-2220427.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ban-tin-kinh-te-2811-tien-coc-toi-da-5-gia-ban-bds-thuong-tet-thap-ky-luc-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:22:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220365","title":"Nam Định đạt mức tăng trưởng lịch sử","description":"Tổng sản phẩm GRDP năm 2023 của Nam Định tăng 10,19% so với năm 2022, đây cũng là lần đầu tiên GRDP của tỉnh này đạt mức tăng trưởng hai con số.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-dat-muc-tang-truong-lich-su-2220365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nam-dinh-dat-muc-tang-truong-lich-su-1195.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220367","title":"11 tháng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 15%","description":"Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 11 tháng đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/11-thang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tang-gan-15-2220367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/11-thang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tang-gan-15-1167.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220292","title":"Nguồn lực đặc biệt phát triển hạ tầng kinh tế xã hội miền núi hải đảo Quảng Ninh","description":"Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, năm 2023 Quảng Ninh triển khai 101 dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu do ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, miền núi.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguon-luc-dac-biet-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-mien-nui-hai-dao-quang-ninh-2220292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nguon-luc-dac-biet-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-mien-nui-hai-dao-quang-ninh-811.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220375","title":"Tăng trưởng GRDP Quảng Ninh ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng","description":"Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, năm 2023 Quảng Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số ổn định trong 9 năm liên tục (2015 - 2023); GRDP ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-truong-grdp-quang-ninh-uoc-dat-11-03-dung-dau-khu-vuc-dong-bang-song-hong-2220375.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tang-truong-grdp-quang-ninh-uoc-dat-1103-dung-dau-khu-vuc-dong-bang-song-hong-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220125","title":"Trên 1 triệu hộ nông dân miền Tây tham gia trồng lúa chất lượng cao","description":"Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt Đề án \"Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030\".","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tren-1-trieu-ho-nong-dan-mien-tay-tham-gia-trong-lua-chat-luong-cao-2220125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tren-1-trieu-ho-nong-dan-mien-tay-tham-gia-trong-lua-chat-luong-cao-537.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219934","title":"Bản tin kinh tế 27/11: Tiền dân gửi ngân hàng kỷ lục; lãi suất trái phiếu tăng","description":"Tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục; lãi suất trái phiếu chính phủ tăng ở tất cả kỳ hạn; Thủ tướng yêu cầu NHNN rút kinh nghiệm điều hành tăng trưởng tín dụng; chung cư mini được cấp sổ hồng... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-27-11-tien-dan-gui-ngan-hang-ky-luc-lai-suat-trai-phieu-tang-2219934.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/lai-suat-ngan-hang-1-1319.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T19:23:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219813","title":"Bộ Xây dựng nêu quan điểm về dự án đường sắt Bắc-Nam đầu tư hơn 70 tỷ USD","description":"Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thống nhất phương án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo kịch bản 3, đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, vốn đầu tư hơn 70 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-xay-dung-dong-y-duong-sat-bac-nam-toc-do-350km-h-von-dau-tu-hon-70-ty-usd-2219813.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bo-xay-dung-neu-quan-diem-ve-du-an-duong-sat-bac-nam-dau-tu-hon-70-ty-usd-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190964","title":"Chuyển dịch năng lượng: Hành trình tất yếu gắn với công nghệ lưu trữ","description":"Năng lượng tái tạo đang trở thành hy vọng cho việc thực hiện mục tiêu trung hòa khí nhà kính đến năm 2050.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-dich-nang-luong-hanh-trinh-tat-yeu-gan-voi-cong-nghe-luu-tru-2190964.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dien-mat-troi-576.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:13:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2191568","title":"Tăng năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh","description":"Nâng cao năng suất lao động và TFP (hay gia tăng chất lượng) là một động lực cho tăng trưởng, là một trong những mục tiêu phát triển bền vững được Chính phủ đặt ra.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-nang-suat-lao-dong-de-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-2191568.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/tang-nang-suat-lao-dong-de-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-573.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:12:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219484","title":"Một doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết cao nhất 200% lương","description":"Mặc dù khó khăn về đơn hàng nhưng doanh nghiệp vẫn thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 200% lương cơ bản và lương công việc.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-doanh-nghiep-cong-bo-muc-thuong-tet-cao-nhat-200-luong-2219484.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/mot-doanh-nghiep-cong-bo-muc-thuong-tet-cao-nhat-200-luong-652.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa