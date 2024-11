Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024, Tập đoàn Manulife toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE) tăng 40%, lợi nhuận cận biên từ hợp đồng bán mới (New Business CSM) tăng 47%, Giá trị khai thác mới (NBV) tăng 39%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Manulife châu Á ghi nhận APE đạt 1.372 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào sự tăng trưởng doanh số bán hàng thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. Đồng thời, NBV đạt 481 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp Manulife châu Á ghi nhận lợi nhuận cốt lõi (Core Earnings) là 453 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. New Business CSM đạt 435 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở thị trường Việt Nam, quý III năm nay, Manulife Việt Nam đã chi trả hơn 2.000 tỷ đồng cho các quyền lợi về sức khỏe, đáo hạn cùng những quyền lợi và chi trả khác của hợp đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, con số này là hơn 6.000 tỷ đồng. Công ty đã xử lý gần 370.000 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ đầu năm đến nay. Hiện, 100% khách hàng thực hiện nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi trực tuyến trên nền eClaims 3.0 của Manulife.

Quý vừa qua, Manulife Việt Nam tập trung nâng cao trải nghiệm của khách hàng với hàng loạt hoạt động nổi bật như: Triển khai giải pháp ghi âm trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nhằm bảo vệ quyền lợi, mang lại sự minh bạch và an tâm cho khách hàng; đồng loạt nâng cấp các văn phòng giao dịch tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quận 7 - TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng; ra mắt ứng dụng bảo hiểm ‘”Manulife Vietnam” đa tiện ích, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và tra cứu thông tin hợp đồng và thực hiện các giao dịch cần thiết trên thiết bị di động.

Song song, Manulife Việt Nam cũng tiếp tục chiến lược đầu tư vào sức khỏe cộng đồng với chương trình “Sống Sạch - Sành - Xanh” nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng lối sống lành mạnh để giảm thiểu những gánh nặng về sức khỏe và tài chính.

Trong khuôn khổ chương trình, Manulife Việt Nam đã tổ chức hai sự kiện khám bệnh và xét nghiệm HP dạ dày miễn phí cho người dân tại TP.HCM và Hà Nội. Trong tháng 11 và 12 này, Manulife Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến với hơn 10.000 người dân tại các tỉnh thành bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng.

Bên cạnh việc nâng cấp sản phẩm sức khỏe “Sống khỏe mỗi ngày” lên phiên bản 2024 với nhiều quyền lợi tối ưu cho khách hàng, Manulife Việt Nam sẽ triển khai thử thách “Khoe Khỏe” nhằm khuyến khích cộng đồng “khoe” lối sống khỏe, lan tỏa các kế hoạch, bí quyết giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là công ty bảo hiểm đến từ Canada với vốn điều lệ lớn nhất thị trường nhân thọ, Manulife Việt Nam đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên cả nước. Mới đây nhất, Manulife Việt Nam được ghi nhận nằm trong Top 3 Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report đánh giá, đồng thời được xem là công ty bảo hiểm có năng lực tài chính mạnh. Ngoài ra, quy trình xác thực và giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm M-Pro của Manulife Việt Nam cũng được vinh danh “Giải pháp chuyển đổi số của năm - Digital Transformation Initiative of the Year” tại giải thưởng Insurance Asia Awards 2024.

Ngọc Minh