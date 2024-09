Quy Nhơn là trung tâm hành chính của tỉnh Bình Định. Với bờ biển dài 72 km, diện tích đầm, hồ nước lợ lớn, tài nguyên sinh vật biển phong phú, có nhiều loại đặc sản quý, Quy Nhơn có nhiều tiềm năng về kinh tế, văn hóa, du lịch.

Năm 2020, Quy Nhơn tự hào được trao giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. Thành phố tiếp tục đón tin vui đạt giải thưởng này lần thứ 2 vào đầu năm 2024.

Để được công nhận "Thành phố du lịch sạch ASEAN", Quy Nhơn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí về quản lý môi trường, mức độ sạch sẽ, vệ sinh, quản lý chất thải, ý thức bảo vệ môi trường, không gian xanh, an toàn y tế và an toàn an ninh đô thị, cơ sở hạ tầng và các tiện ích du lịch...

Thời gian qua, Thành phố Quy Nhơn đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rác thải. Với khối lượng rác thải nhựa chiếm gần 20% tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày, thành phố đã chủ động tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để xử lý rác thải nhựa.

Ngày 23/9/2024 , Thành phố Quy Nhơn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã chính thức khởi động Chương trình Phân loại rác tại nguồn. Chương trình được triển khai thí điểm tại hai phường Ngô Mây và Nguyễn Văn Cừ, với sự tham gia của 8.000 hộ gia đình và 200 lao động phi chính thức. Chương trình dự kiến sẽ được mở rộng ra toàn thành phố vào tháng 7/2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thành phố Quy Nhơn cũng tổ chức Lễ Khánh thành Cơ sở thu hồi Vật liệu (MRF) tại Khu Xử lý chất thải Long Mỹ. Được vận hành bởi Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, MRF là một mô hình kinh doanh tuần hoàn, giúp đẩy nhanh quá trình quản lý rác thải nhựa. Với sự hỗ trợ của UNDP và chính quyền địa phương, cơ sở này sẽ tiếp nhận các vật liệu có thể tái chế được thu gom từ Chương trình Phân loại rác tại nguồn, phân loại chúng trước khi chuyển đến các đơn vị tái chế.

Được tài trợ bởi Chính phủ Na Uy, dự án kéo dài ba năm mang tên “Nhân rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua việc trao quyền cho đối tượng lao động thuộc khu vực phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” nhằm triển khai và thử nghiệm các giải pháp, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho lao động phi chính thức, mô hình quản lý trong ngành thủy sản và tiếp cận chuỗi giá trị cấp hệ sinh thái thông qua việc thành lập Cơ sở thu hồi Vật liệu, sẽ được thí điểm tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, cải thiện quản lý rác thải nhựa và giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn khẳng định: “Thông qua Chương trình Phân loại rác tại nguồn, chúng tôi cam kết giữ vững danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN và đảm bảo rằng thành phố của chúng tôi sẽ tiếp tục là chuẩn mực của sự bền vững về môi trường. Bằng cách thí điểm chương trình tại hai phường và mở rộng toàn thành phố vào năm 2025, chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện đáng kể các thực tiễn quản lý rác thải, góp phần vào môi trường sạch hơn và phát triển lâu dài của thành phố".

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết: “Với việc vận hành Cơ sở thu hồi Vật liệu (MRF), chúng tôi đặt mục tiêu thu hồi khoảng 4 tấn rác thải nhựa mỗi ngày, ngăn chúng bị đưa vào bãi chôn lấp hoặc rò rỉ ra môi trường. Sáng kiến này sẽ tạo ra các việc làm xanh cho cả lao động chính thức và phi chính thức, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn phát thải thấp tại thành phố Quy Nhơn".