Chủ đề chuỗi hội thảo InnovaTalk 2023: 1. Hội thảo tháng 3: Nông nghiệp thông minh - Công nghệ sau thu hoạch (Smart Post-Harvest Agriculture) 2. Hội thảo tháng 5: Trí tuệ nhân tạo và Học máy (AI & Machine learning) 3. Hội thảo tháng 6: Giải pháp lưu trữ carbon chống biến đổi khí hậu (Carbon Storage Solution to Climate Change) 4. Hội thảo tháng 7: Vi sinh vật đường ruột và hệ miễn dịch (Gut Microbiome and Immune System) 5. Hội thảo tháng 8: Công nghệ tái chế chất thải nhựa (Plastic Waste Recycling Technology) 6. Hội thảo tháng 9: Thành phố và giao thông thông minh (Smart cities & Transportation) 7. Hội thảo tháng 10: Vật liệu thông minh cho một thế giới xanh và bền vững (Smart Materials to Sustainable and Green World) 8. Hội thảo tháng 11: Cảm biến sinh học và Thiết bị y tế (Biosensors & Medical Devices)